«Ens estimem l'entorn i la vida de Solsona, i ho volem transmetre»

El pubillatge solsoní s'està preparant per a la festa major

Estudia Història a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i treballa de guia turístic a Solsona, perquè vol transmetre als visitants la seva estima pel territori. Li agrada l'esport i també dedica temps a militar en entitats com ara Joventut Solsonina, el Casal Popular La Fura i el moviment geganter. Va ser escollit entre els sis candidats presentats a les proves convocades per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament solsoní.

Per la festa major, Solsona estrenarà la figura de l'hereu.

Sí! Des de petit que m'agrada la festa major, i sempre em demanava per què no hi havia hereu. Érem uns quants nois que ens ho preguntàvem, però tampoc no ens hi posavem seriosament. Les pubilles de l'any passat van reprendre el tema, i entre uns i altres ens vam anar convencent, i quan vam parlar amb l'Ajuntament, ens va dir que ho tiréssim endavant. En algun moment havia dubtat si podria seguir jugant a futbol i fent de guia turístic els caps de setmana, però amb tothom que parlava que havia estat al pubillatge em deia que ho provés. I vaig pensar que ara era el moment.

Com serà la vestimenta?

Va ser de les primeres coses que vam decidir. Seguim el patró del vestit d'hereu, però la part de dar-rere de l'armilla és d'un color concret, que coincideix amb el de la faldilla de les pubilles. Portem l'espardenya de set brencs típica d'aquí, la mitja blanca, els pantalons, la camisa blanca, i l'armilla negra de davant i d'un color que descobrirem per la festa major.

Et planteges el pubillatge com una manera d'explicar Solsona?

Ens estimem l'entorn d'on som, i ho transmetem. Com a guies turístics, a Solsona Experience no volem que marxin i diguin «tenen una catedral d'estil gòtic», volem que sentin com vivim: el ritme, la tranquil·litat. I sí, el pubillatge també és una manera d'explicar el territori aquí i a fora del Solsonès. Participaré de la festa major d'una manera diferent, i també coneixeré celebracions i tradici-ons d'arreu. I no es tracta de veure-les com a espectador, sinó de viure-les de primera mà acompanyats del pubillatge de cada població, que et transmet els sentiments.

Què et va portar a estudiar la carrera d'Història?

Durant l'ESO, les assignatures de ciències socials eren les que m'agradaven més. A batxillerat dubtava entre INEFC o Història, i fent de guia turístic els caps de setmana em va fer decidir. I aquest serà el segon any que estudio a l'Autònoma i visc a Sabadell, compartint pis amb dues persones més de Solsona. I els caps de setmana tornem al Solsonès. Per cert, a classe hi ha un noi que havia estat l'hereu de Gironella. Amb ell he pogut comprovar que el pubillatge és compatible i combinable amb les altres activitats.