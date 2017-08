Solsona començarà a posar multes a les zones verdes d'aparcament del nucli antic

L'Ajuntament i la Policia Local de Solsona han acordat la finalització del període informatiu a les zones verdes del nucli antic solsoní, i a partir de dilluns es començaran a sancionar els «conductors que no compleixin la normativa de l'aparcament regulat» a la plaça de Sant Joan i al carrer i la plaça de Sant Salvador, en paraules del consistori solsoní.

D'aquesta manera, diumenge es donarà per acabat el període informatiu de les primeres zones verdes d'estacionament limitat gratuït del nucli antic solsoní, que, segons l'Ajuntament i la Policia Local, «s'han respectat tant durant la franja diürna com en la nocturna». El balanç de les dues primeres setmanes en què s'ha provat el funcionament de les zones verdes, per tant, és positiu. Es van començar a deixar avisos als vehicles el dia 7 d'agost, i aquest diumenge en serà el darrer.

La zona verda impulsada per l'Ajuntament solsoní permet l'estacionament durant una hora com a màxim en l'horari comercial, que s'aplica de dilluns a dissabte. I, pel que fa a les nits, de les nou del vespre a les vuit del matí, l'estacionament en zona verda és d'ús exclusiu per als veïns amb targeta de resident, amb motiu de les poques places d'aparcament que hi ha al centre històric. Per aquest motiu, la regidoria de Governació del consistori recorda als veïns que encara no disposen d'aquesta identificació que la sol·licitin a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Fins ara, s'han expedit una desena de targetes.

Aquest tipus de regulació de l'estacionament al nucli antic té per objectiu afavorir la rotació de vehicles per potenciar l'activitat comercial i reservar el limitat espai d'aparcament durant la nit als residents. Com a prova pilot, s'ha implantat a la plaça de Sant Joan i al carrer i la plaça de Sant Salvador. Posteriorment, si la zona verda funciona, és previst que s'estengui a les places de Sant Pere, de la Ribera, i a les places Santa Llúcia i Sant Isidre. Al principi de l'any 2013 es va començar a instaurar la zona blava a la capital del Solsonès, a la plaça del Camp i a l'aparcament de les Moreres, també amb la intenció d'aportar disponibilitat puntual de places d'aparcament per poder fer gestions o compres al nucli antic, en un exercici de dinamització.



Sancions

El cas omís de la normativa de les zones verdes se sanciona igual que a les zones blaves, amb una multa de 90 euros, que es pot cancel·lar si s'abonen 6 euros en el termini de 48 hores acudint a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) situada a la seu de l'Ajuntament de Solsona, o bé a través del número de compte corrent que apareix a la butlleta.