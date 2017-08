L'ampliació de la gossera de Solsona depèn de la comarca

«Fins que uns quants municipis del Solsonès no signin el conveni amb l'Ajuntament de Solsona, no hi haurà prou fons per ampliar la gossera municipal», expliquen des de l'Associació en Defensa dels Animals de Solsona (ADAS). Actualment, l'ocupació és de 18 gossos, mentre que l'equipament ofereix una capacitat total de 20 places. Al principi de juliol la gossera estava sobreocupada, amb 23 animals, però les adopcions han millorat la situació.

La Llei de protecció dels animals obliga els consistoris a disposar d'unes instal·lacions o convenir la realització d'aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb d'altres municipis. De moment, l'únic Ajuntament que ha formalitzat el conveni ha estat Guixers, en una trobada entre els alcaldes David Rodríguez i Marià Chaure. Per al batlle de Solsona, David Rodríguez, l'acord respon a un oferiment al qual es poden «acollir els ajuntaments que vulguin donar resposta a la problemàtica dels gossos abandonats».

ADAS, que col·labora en la gestió dels gossos abandonats, declara tenir més dificultats de contactar amb els titulars quan provenen de fora de Solsona: «la majoria de gossos vénen d'altres pobles de la comarca, no de Solsona. Des que hi ha la protectora nova, han vingut, sobretot, de Navès, Clariana de Cardener, Olius, Riner, Sant Llorenç de Morunys i Cambrils», segons fonts de l'organització, que afegeixen que si els criden des de Guixers, «sí que farem la recollida, però amb els altres municipis no ho podem fer fins que no formalitzin el conveni». Pel que fa a l'acord rubricat entre els ajuntaments de Solsona i de Guixers, la localitat de la vall de Lord ha acordat fer una aportació inicial a fons perdut de 7 euros per habitant, que són 1.022 euros. A partir d'aquí, les noves inversions que s'hagin de dur a terme a les instal·lacions s'aniran sufragant a través d'aquest fons. És per això que des d'ADAS demanen als altres municipis que s'hi afegeixin.



Adopcions

Aquest estiu hi ha hagut sis adopcions, i s'hi han de sumar dos gossos que actualment estan en pre-adopció. «En gairebé tots els casos les persones adoptants es queden els gossos, després de superar el període de preadopció, que dura uns 15 dies», expliquen des de l'associació, que declara que aproximadament la meitat de les adopcions han estat de persones de fora de la comarca del Solsonès: «la gent d'aquí marxa a buscar a fora, no sabem ben bé per què, i també passa en altres indrets de Catalunya».

Pel que fa a l'augment de les adopcions, ADA ho relaciona amb «l'increment de la promoció que hem fet des del canvi de junta. Hem utilitzat molt les xarxes socials, sobretot Facebook, així com portals web especialitzats. Per exemple, la plataforma web i aplicació mòbil Miwuki, que permet adoptar animals de protectores de tot el món». ADA Solsona té diàriament voluntaris que passegen gossos en col·laboració desinteressada. L'associació demana sensibilització i consciència a la població, i que opti «per adoptar, i no comprar».