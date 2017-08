L'evolució dels boscos del Territori de Masies a través de la mirada d'un ocell

El gaig al bosc és una publicació il·lustrada per Laura de Castellet que relata l'evolució de la cultura i del paisatge forestal que abasta l'associació Territori de Masies. El llibre es presenta el divendres 25 d'agost al segon Mercat-concert de Claret, «la cita cultural i de promoció de la producció agroalimentària del baix Solsonès», en paraules de L'Arada, cooperativa organitzadora d'espais de debat i acció social.

El llibre, compost de dues grans parts, és fruit de més de dos anys de recerca en fonts orals i saviesa popular duta a terme pels membres de la cooperativa, que n'és l'editora, en col·laboració amb Territori de Masies i Florinda Plans, de Freixinet i experta en patrimoni i cultura agrària.

S'ha triat la figura d'un gaig, gran coneixedor i vigilant del bosc, per relatar els principals canvis que han viscut els boscos. També s'explica com ha afectat al paisatge l'abandonament del bosc o el gran incendi del 1998. A la segona part del llibre, la veu de l'ocell, tant característic dels boscos de la zona, deixa pas a les experiències dels veïns, amb cites que s'han transcrit en què s'ha conservat ls característiques de les parles locals. Tots descriuen oficis, costums i canvis, i animen a imaginar un territori rural viu, amb boscos sans.

Marina Vilaseca, ecòloga, ambientòloga i membre de L'Arada, ha estat la coordinadora de l'obra, que té el disseny de la també membre de la cooperativa Muntsa Codina amb la col·laboració del dissenyador de Cellers (Llanera) Ramon Porta i la dissenyadora de Freixinet Mercè Roig. Tot i així, «la part més important és la participació de veïns amb més de 35 cites al llibre», explica Vilaseca, ja que «disposem d'un fons de gairebé 200 entrevistes que hem anat fent els darrers anys». D'aquesta recerca de fonts orals se n'han encarregat els historiadors membres de L'Arada Marc Barrera i Dolors Pujols, juntament amb Vilaseca, mentre que el també soci i filòleg Oriol Valls s'ha ocupat de la correcció.



La il·lustradora

La il·lustradora amb més de 20 anys d'experiència Laura de Castellet és historiadora i especialista en música medieval. Ha il·lustrat nombroses revistes històriques, com ara la la revista Integral i Cavall Fort, i és veïna de Sant Just d'Ardèvol. A més dels dibuixos d' El gaig al bosc, Castellet ha il·lustrat diversos plafons interpretatius del paisatge de l'associació Territori de Masies, que va néixer al 2009 i que des del 2013 està plenament consolidada.

La publicació serà presentada pels autors i per Martí Boada, geògraf, naturalista i doctor en Ciències Ambientals. Boada, al pròleg de l'obra, explica que les diverses «aproximacions actuals al bosc tendeixen a ser fragments del total. Cada mas tancat i, sobretot, cada feixa i cada pastura abandonada, acaba sent emboscada; el bosc no està quiet, és contínuament dinàmic». El geògraf valora El gaig al bosc perquè és una mostra d'expressió d'història natural i història social, tal com ho és el paisatge que ens envolta.

Es tracta de la segona edició del Mercat-concert, que l'any passat va ser un èxit de participació. L'actuació del cantant i folklorista Jaume Arnella, acompanyat de Rafel Sala al violoncel, hi posarà el toc musical. Durant la jornada també es donarà a conèixer el futur Parc de les Olors de Claret.