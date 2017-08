La marca de roba Weli Weli neix al Senegal gràcies a dues solsonines emprenedores

Weli Weli és una marca de roba i complements sostenible solsonina i senegalesa, impulsada entre Olga Tena i Nàdia Urrich, de Solsona. Les peces estan confeccionades i produïdes a Casamance (Senegal). Les dues solsonines fa dos anys que van anar al país africà per fer un voluntariat a través de l'entitat Amics del Senegal al Bages (ASEB). Van viure al poblet senegalès de Mlomp Boulouf, a Casamance, on van quedar «enamorades dels valors de la gent, el seu esperit, el paisatge, les olors, i la roba wax, plena de colors i estampats», en paraules de les emprenedores.

L'objectiu del projecte és col·laborar en el desenvolupament de l'economia de Casamance, «la zona més rural de Senegal, creant progressivament nous llocs de treball», declara Olga Tena, que afegeix que compren la tela wax a diferents petits comerços i mercats senegalesos, «per tal de repartir l'economia entre diverses persones». Actualment tenen un sastre, Diére Sambou, però la idea és anar creant cada vegada més ocupació per a més artesans, perquè «a l'Àfrica hi ha molt poca feina, però molt talent humà». Sambou treballa sense patrons, crea les peces de roba i complements i les solsonines contacten amb gent que viatja al Senegal per portar els articles a la tornada.

Olga Tena és treballadora social i Nàdia Urrich és educadora social. Aquest estiu han començat a vendre les peces a través de fires i mercats artesanals, medievals i d'indians juntament amb la també emprenedora solsonina Vanesa Vila, que ha creat la marca de bufandes i colls tubulars Micuxú. Tena i Urrich volen reinvertir gairebé tots els beneficis en el projecte, i crear cada vegada més llocs de treball al taller que tenen al Senegal. «Vam fer una inversió inicial que si Weli Weli va creixent esperem recuperar, però nosaltres traiem pocs beneficis del projecte», explica Olga Tena.



Amb causa



«Hem començat a vendre les peces de roba aquest estiu. De moment, hem creat la marca, i de cara al setembre volem constituir-nos com a autònomes», continua la treballadora social solsonina, que pretén donar a conèixer la roba pel territori, però sobretot la causa. Tena va tornar a principi d'estiu de viure cinc mesos a Casamance. L'any passat hi va estar tres mesos juntament amb Urrich. «Hi ha altres llocs del món on ens agradaria viatjar, però la veritat és que hem fet uns vincles tan forts als pobles senegalesos on hem estat, que crec que per poc que puguem hi anirem tornant», segueix Tena.

Les solsonines han viscut i treballat com a voluntàries a l'escola CEM de Mlomp, ja que l'entitat Amics del Senegal al Bages fa anys que hi desenvolupa projectes de cooperació. El programa en què han participat ha estat la construcció de la biblioteca del centre, i han anat desenvolupant tasques de foment de la lectura i organització d'activitats lúdico-esportives. També s'han mogut per les ciutats de Bignona i Ziguinchor, al sud del Senegal, i Abene i Kafountine, a la costa amb Gàmbia, amb autobusos per a deu persones «que acaben transportant una vintena de passatgers», continua Tena, que ha anticipat que la marca Weli Weli participarà aquest divendres i dissabte a la fira Fora Estocs de Solsona, a la botiga de la Celes, situada al carrer del Castell número 29.