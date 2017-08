Els Gegants del Tros ofereixen la seva primera mostra de cultura popular a Solsona

La primera mostra de cultura popular dels Gegants del Tros de Solsona tindrà lloc el setembre, concretament, el diumenge dia 3. L'entitat té elements propis d'imatgeria festiva catalana i solsonina, creats pels germans Jan i Pau Reig, de Solsona, que «als 4 anys vam començar a construir els nostres propis gegants i capgrossos», explica Pau Reig, que uns dies després de la mostra, coincidint amb els ballets de la festa major, serà un dels primers fadrins de la història del pubillatge solsoní.

«Els gegants petits ens costen més o menys un mes de construir, i els grans, entre dos i tres mesos», continua Reig, que té 19 anys, estudia Belles Arts i Conservació-Restauració a Barcelona, i aprofita les estones lliures per crear gegants perquè és la seva vocació des que era ben petit. Els Gegants del Tros, que tenen com a objectiu promocionar la cultura popular de Solsona i Catalunya, van començar participant a les trobades de gegantons de la plaça Sant Roc, però fa dos anys van començar a organitzar les trobades pròpies de la seva entitat gegantera.

«L'any passat vam fer una trobada de gegants per tal de presentar la nostra geganta Cecília Regàs, parella del gegant General Moragues, la qual va tenir molt bona acollida i va superar de bon tros totes les nostres expectatives. Ens va sorprendre enormement que vingués tanta gent i tants geganters d'arreu del país», en paraules de Pau Reig, que en aquell moment va decidir organitzar l'any següent per primera vegada a la ciutat una mostra popular.

«Volem donar a conèixer Solsona com a nucli i punt imprescindible de la cultura popular catalana, i també volem aportar elements singulars del folklore i dels seguicis d'altres ciutats de Catalunya mai vistos en un entorn solsoní. Volem que aquesta mostra estigui dotada de figures i balls populars amb cert renom en el panorama festiu català», afegeixen els germans Reig, amb la convicció d'aconseguir que la data quedi marcada a les agendes dels amants de la imatgeria festiva solsonina i del país.



Prèvia a la festa major



Els Gegants del Tros no participen a la Festa Major de Solsona ni al Carnaval per qüestions protocol·làries, perquè són festes que ja tenen els seus propis gegants, però han aconseguit que, una setmana abans de la festa major, Solsona tingui una trobada de gegants on participaran colles d'arreu. A quarts d'onze del matí hi haurà la plantada d'elements folklòrics a la plaça del Camp, seguida per la cercavila pels carrers del nucli antic i la mostra de balls a la plaça de l'Ajuntament, amb «gegants, bestiari i balls populars», en paraules dels organitzadors. En el cartell de la jornada hi apareixen com a col·laboradors l'Ajuntament de Solsona i i la Diputació de Lleida.

«Cada any fem un o dos gegants nous, i actualment tenim una vintena de peces, que van creixent i evolucionant pel que fa a la tècnica i els acabats», explica Reig, en un projecte del qual destaca «la sort de tenir l'ajuda d'amics, companys i coneguts per muntar les trobades de gegants i, com és el cas d'aquest any, la mostra de cultura popular. Hi ha un munt de feina! Organitzem aquests esdeveniments de manera totalment altruista per aportar el nostre gra de sorra a la ciutat», conclou Pau Reig.