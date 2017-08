El Consell Comarcal busca exemples per a la protecció d'espais naturals

Les massificacions estiuenques als espais naturals de la comarca del Solsonès han portat membres del Consell Comarcal a visitar indrets on es regula l'entrada i fins i tot s'estableix una ecotaxa per poder-hi accedir. Josep Caelles, vicepresident responsable de Turisme del Consell Comarcal del Solsonès, ha explicat que l'ens s'està centrant, més que en l'explotació turística, «en la regulació i en la determinació de quin tipus de turisme volem al Solsonès».

Caelles ha format part de la comitiva que a principi d'aquesta setmana ha visitat l'ajuntament de Campdevànol i el seu dispositiu de control d'accés de l'espai natural del torrent de la Cabana. L'han acompanyat el gerent del Consell, Marc Carrera, i el membre de la junta del Patronat de Turisme Marcel Espinal, que ha declarat diverses vegades la importància de l'educació sobre l'ecotaxa, una forma de regular i protegir els espais naturals, «i equiparar-nos a actuacions que s'estan fent en àmbit europeu i funcionen». En paraules de Caelles, «ens trobem en una fase embrionària, en què aprenem i prenem nota, però encara no hi ha res decidit».

El recorregut de dilluns va iniciar-se amb una reunió de treball a l'ajuntament de Campdevànol i va continuar amb la visita a la font del Querol i el torrent de la Cabana. A part dels membres del consistori campdevanolenc, encapçalats pel seu alcalde, Joan Manso, també hi van participar l'alcaldessa de Montagut i Oix, Mònica Boix, i tècnics del Consorci de l'Alta Garrotxa. Seguint amb les declaracions del vicepresident del Consell Comarcal, «a Campdevànol han optat per un cos de guàrdies de camp per dur a terme la vigilància dels espais. És un grup de persones autònomes emparades per la llei i la Guàrdia Civil».



Més exemples

El Consell Comarcal del Solsonès afirma haver fet «una passa endavant» pel que fa a la regulació dels espais naturals, que els municipis petits de la comarca era «més complicat que portessin a terme, a causa de les seves capacitats», explica Caelles. Pel que fa a Marcel Espinal, està content que s'hagin fet passos des dels ajuntaments de les poblacions, com ara la normativa reguladora de l'embassament de Sant Ponç (que pertany als termes municipals de Clariana, Navès i Olius), però declara la necessitat del pla d'usos que està redactant el consorci Leader de la Generalitat de Catalunya, i la importància de començar pels indrets del Solsonès més transitats, com són el pantà de Sant Ponç o la ribera Salada.

L'espai natural del congost de Mont-rebei (Pallars Jussà-Noguera), la riera de Merlès (Berguedà), o la Reserva Natural Especial del Barranco del Infierno (Illes Canàries) són més indrets que el Consell vol tenir en compte en els seus estudis. Per la seva part, el consorci Leader, també en col·laboració amb el Consell, té previst organitzar una jornada de presentació i explicació pública del projecte del pla d'usos a l'octubre.