La caminada artística Le Grand Tour s'atura en tres punts del Solsonès

Le Grand Tour és un projecte del Centre de Creació Contemporània Nau Côclea de Camallera, a l'Alt Empordà. Enguany, en la seva tercera edició, el grup de caminants està passant per primera vegada per la comarca del Solsonès i té previst aturar-se en tres dels seus municipis: Sant Llorenç de Morunys, Solsona i el Miracle. A Sant Llorenç hi va arribar dimecres amb un recital poètic al capvespre; avui, divendres, al nucli antic de Solsona hi haurà una performance; i dissabte el santuari del Miracle obrirà els seus paisatges espirituals als participants.

La ruta a peu Le Grand Tour és de 300 km, dura tres setmanes, va començar el 17 d'agost a Núria i té previst acabar el 3 de setembre a Montserrat. És oberta a tothom, tant de manera completa com per etapes o parades. Els participants comparteixen la ruta amb artistes de totes les disciplines. Es fan entre 15 i 25 km per dia, amb diverses aturades, «algunes de previstes i d'altres d'improvisades, perquè els mateixos caminants es posen a recitar, o a cantar», en paraules de la directora del centre Nau Côclea, Clara Garí, que reafirma la importància de caminar com a pràctica artística. En el cas de Le Grand Tour, la ruta dibuixa una espiral en el territori de manera que cada edició és diferent i recor-re tant paisatges urbans com rurals, naturals, camins de pla, de mar o de muntanya.

Al Solsonès hi van arribar dimecres i s'hi estaran fins diumenge. Han dormit al càmping Morunys, després de portar a terme un recital poètic al nucli piteu per mitjà del col·lectiu Nicomedes Mendes, «quatre poetes que bar-regen surrealisme i improvisació», segons Garí. Dijous van caminar fins al Cap del Pla i les 7 Alzines, per trobar-se amb els artistes locals Muixic i Anna Terri desenvolupant Dir Foix als Torrents, un recital poètic i visual en relació amb la vida i obra del poeta avantguardista Josep Vicenç Foix, fill d'un pastisser originari dels Tor-rents. Seguidament, els caminants van baixar a Solsona i han dormit al càmping El Solsonès, punt de partida d'una performance ideada per l'artista pluridisciplinària solsonina Marta Ricart.

Enguany, l'artista originària dels Països Baixos Monique Besten ha guanyat la beca Grand Tour. El projecte consisteix en un camí virtual de la ruta Grand Tour 2017, seguit de la caminada real i de la crònica posterior del viatge. Les tres històries es barregen i donen peu al seguit de testimonis.