Claret fa sentir les olors del nou parc boscós en el segon Mercat-Concert

L'associació Territori de Masies del baix Solsonès i la recent creada Associació de Veïns de Claret han fet que el II Mercat-Concert de Claret hagi presentat les diverses activitats de manera espaiada. Aquest divendres 25 d'agost, a les cinc de la tarda, es va portar a terme la presentació del llibre E l gaig al bosc. Memòria il·lustrada dels boscos del Territori de Masies, seguida d'una visita de descobriment al futur Parc de les Olors de Claret. Mentrestant, les parades del II Mercat Territori de Masies ja estaven preparades, amb una mostra de productes locals, alimentaris i artesanals.

El Parc de les Olors de Claret és un projecte que obrirà formalment les portes en els propers mesos, però la tarda d'ahir va permetre la visita a les plantacions de plantes aromàtiques i medicinals de la zona. També va servir per explicar els futurs serveis i tallers que oferirà. Forma part de la xarxa catalana Parc de les Olors, que inclou 50 parcs de Catalunya que poden compartir coneixements, innovar i estalviar costos gràcies a l'estructura en xarxa.

Llavors, va arribar el moment del sopar-degustació de productes de Territori de Masies. Al sopar hi van participar una desena de productors i elaboradors: Riuverd SCCL, Tornaterra -horta ecològica-, vi Comalats, porc ecològic DPagès, Xai de cal Puigpelat, Pollastres ecològics del Molí de Bonsfills, Toleràncies- especialitzat en al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, pa La Garbiana Pagesa i Biolord -poma ecològica de muntanya-. L'últim acte va ser el concert del cantant i folklorista Jaume Arnella, cofundador del Grup de Folk i del segell discogràfic Als Quatre Vents, a més del cicle Tradicionàrius. Va ser acompanyat pel violoncel·lista Rafel Sala, exmembre dels Esquirols que actualment forma part de l'Orquestra del Liceu.



Associació de veïns

La proposta sorgeix de la voluntat de consolidar un segon acte anual que acompanyi la Diada Territori de Masies, que se celebra el primer dissabte d'agost. El seu objectiu és difondre i promocionar, tant al visitant com al veïnat, el producte local i la cultura popular dels pobles.

Territori de Masies va néixer el 2009 i es va consolidar el 2013 com a associació que agrupa associacions, veïns i empreses del sud del Solsonès, Castelltallat i Llanera. Va néixer en el marc del projecte ACTUA, promogut per la cooperativa l'ARADA SCCL, que organitza espais de debat i acció local. Actualment té prop de 40 socis, i entre els seus objectius hi ha la promoció integral dels diferents pobles que agrupa. Enguany, quant a l'organització d'aquest segon Mercat-Concert de Claret, l'associació Territori de Masies ha comptat amb l'Associació de veïns de Claret, de creació recent.