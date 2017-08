El Xai de Cal Puigpelat, de la Molsosa, és un dels primers socis de la xarxa Pasturem.cat

Jaume Puigpelat és enginyer i pastor. Sempre ha estat arrelat al territori i endinsat en el món ramader i pagès, on ha ofert la seva ajuda en les feines de la masia Can Puigpelat.



Com és la figura del pastor?

És una persona molt lligada a la terra, que coneix el territori, i sap què tenim a cada zona en cada època de l'any. El pastor ha de saber gestionar molt bé els recursos herbacis...

I la feina?

És una ocupació que s'ha professionalitzat, que ja no és tan sacrificada com abans. Ara podem ser versàtils, tenir una família a casa, unes vacances... Com en el cas d'altres oficis.

Quant temps fa que hi ha ramat a Can Puigpelat?

Fa més de 700 anys, i els que no sabem! Aquí tota la vida hi ha hagut ramat d'ovelles i cabres. Ara només hi tenim unes 700 ovelles. Les ovelles i els mascles surten a pasturar cada dia, però les que estan gestant es queden al corral.

I, pel que fa a la transhumància, què ens en pot explicar?

Antigament, es portava a terme a les planes de Lleida, on els pastors pujaven a les altes muntanyes a l'època d'estiu. Actualment, encara es fa a l'alta muntanya.

Quin impacte té en el territori, la ramaderia?

Té un impacte social i mediambiental positiu, s'ocupa el territori i es preserva el medi ambient, en un equilibri entre terra, bosc i ramat. És molt important que no es perdi, sobretot a les zones rurals. Pasturem.cat és una proposta genial, en aquest sentit, pel que fa al desenvolupament del territori i al contacte entre pastors, pastores i clients.