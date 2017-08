Els Sopars Maridatge del bar El Casal clouen la temporada a les piscines municipals

El bar El Casal, gestionat per Amisol, amb l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona i l'Associació d'Artesans del Solsonès com a coorganitzadors, han informat que el darrer sopar-maridatge de la temporada tindrà lloc a les piscines municipals de Solsona, amb la possibilitat de banyar-se després de l'àpat. D'aquesta manera, l'esdeveniment també servirà de cloenda de la temporada de l'equipament esportiu municipal.

El cicle Sopars Maridatge ha volgut apropar el producte de proximitat al client. Durant els àpats, els productors dels diversos aliments es presenten i s'expliquen als assistents, «que poden conèixer les persones que hi ha darrere dels projectes», en paraules de CarlesPujol, dinamitzador de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona i un dels organitzadors.

«La idea és que no hi hagi intermediaris», segons Montse Giralt, coordinadora del bar El Casal i també encarregada de l'organització. A més, «els sopars potencien la col·laboració entre empreses i entitats solsonines, per donar vida a la vila», continua Giralt. Per exemple, després de sopar, es convida els participants a anar a fer el bingo al pub Sputnik.

«L'estiu passat, unes 200 persones van assistir als sopars», segons la coordinadora del bar El Casal, que després del darrer sopar compararà les xifres de participants amb les de l'any anterior. De moment, enguany se n'han fet més que l'any passat, ja que des del juny se n'han portat a terme dos cada mes, i aquest agost n'hi haurà tres en total, comptant el de cloenda de dijous. Tant Giralt com tots els membres organitzadors estan contents de la rebuda del públic als sopars amb valor social, «compromesos amb les persones, el territori i la qualitat, sorgits del treball en xarxa i col·laboratiu de diversos agents del territori», en paraules del dinamitzador d'AdlSolCar Carles Pujol.



Menús diversos



El primer sopar de compromís, el 8 de juny, va girar al voltant del producte ecològic. El darrer àpat, celebrat el 17 d'aquest mes d'agost, va oferir als assistents una combinació de plats acompa-nyats de croquetes amb ingredients relacionats, com per exemple la vichissoise amb bacallà acompanyada de la croqueta de bacallà, porros i gambes. Al sopar d'aquest dijous, hi haurà crema de llentia vermella amb llet de coco i formatge farcell, curri de mandonguilles farcides de puit rústic i gelat de mató amb melmelada. Marc Pla Collado, del restaurant El Miracle de Riner, ha estat el cuiner del cicle Sopars Maridatge.