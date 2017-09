ApS-CUP qualifica l'homenatge a Llumà de «desproporcionat i sense consens»

El grup d'Alternativa per Solsona-CUP critica l'homenatge a l'exalcalde de Solsona Ramon Llumà (1935-2016) per «desproporcionat i fet sense consens dins la societat solsonina», així com «entre els grups municipals de l'Ajuntament i el mateix equip de govern», expliquen des de la formació.

El grup manté que va ser alcalde de Solsona durant 24 anys (1979-2003) i va mostrar «poca sensibilitat» cap al patrimoni històric de la ciutat, el que fa que dedicar-li la plaça de la biblioteca municipal solsonina sigui un «despropòsit», segons ApS-CUP, que afegeix a les declaracions la seva preocupació perquè el llibre editat amb motiu de l'homenatge, «amb el suport econòmic de fons públics municipals, recull una sola perspectiva del que va ser la vida política solsonina durant els seus mandats, que es van caracteritzar per una manera de fer política clientelar, corrupta, autoritària i monolítica». Alternativa per Solsona-CUP també ha declarat la seva sorpresa pel fet que «aquest homenatge acrític estigui impulsat per un equip de govern liderat per ERC, que va ser víctima del domini implacable de CiU durant aquells anys».



Xiulades al bisbe



Una altra de les queixes d'ApS-CUP ha estat per la presència del bisbe de Solsona, Xavier Novell, «presidint els actes populars de la festa major. Enguany, a més, cal tenir present els atacs en escrits i declaracions fets pel bisbe Xavier Novell contra col·lectius com ara les dones, LGTBI, les famílies monoparentals, les persones divorciades o els docents d'escoles públiques». És per això que la formació política convida a la participació als actes de protesta organitzats pel casal popular La Fura pels ballets tradicionals dels dies 8 i 9 de setembre, que consisteixen en una xiulada popular al bisbe.