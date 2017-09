El Consell Comarcal adjudica el servei de transport escolar

A punt d'iniciar-se el curs escolar d'enguany, la comissió de govern del Consell Comarcal ha adjudicat a l'empresa Alsina Graells de Auto Transportes el servei de transport escolar de la ruta de Solsona a Freixinet i Ardèvol i de la ruta de Solsona al Pi de Sant Just per al curs 2017-2018. L'import global del servei ascendeix a gairebé 100.000 euros.

Les dues rutes consten dels trajectes d'anada i tornada de Solsona a Freixinet fins al nucli d'Ardèvol, i de Solsona al Pi de Sant Just, i és previst que donin servei a uns 130 alumnes en total. El vicepresident primer i conseller comarcal d'Educació i Transports, Francesc Xavier Mas, ha recordat «l'aposta del Consell Comarcal per proporcionar a tots els estudiants de la comarca les màximes facilitats i mitjans a favor de la seva escolarització, ja que viure en un indret disseminat, no ha de ser cap impediment».