El Solsonès acull un centre xamànic que és el primer de Catalunya

Al Vinyet de Solsona hi ha Llum del Mediterrani, el primer centre xamànic de reactivació personal de Catalunya. A la Cabana de Cal Llera, del segle XVII, amb la xaman del segle XXI Inés Prats, que proposa un xamanisme «actiu, natural i quotidià, amb les eines que he anat trobant, que m'ha anat donant la terra on sóc». Prats vol desmitificar el xamanisme i fer arribar aquesta filosofia de vida a tothom que vulgui d'una manera planera i pràctica.

Les bases, segons la terrassenca que viu a Solsona, són el respecte, la individualitat ben entesa, la humilitat, el sentiment portat al màxim, l'amor incondicional per la vida, i que la gent es trobi per ella mateixa, «que vagi superant passos, que no se li doni tot fet i mastegat, perquè després no hi ha superació real».

La medicina cada vegada va més encaminada cap al benestar real i les noves formes de pensament, a través de la unió i la col·laboració, explica Prats, que forma part de l'associació de metges i sanadors AMYS. Després de la mort de la seva mare, va necessitar un canvi de rumb que va trobar descobrint i endinsant-se en el xamanisme. «Em vaig sintonitzar, vaig trobar un sentit, vaig tornar a ser tranquil·lament feliç i em vaig reconnectar amb la meva mare», explica. Es tracta de desenvolupar la potencialitat que tots portem dins, «tde treure el veritable jo», segons Prats, ja que «més que de canviar, es tracta d'evolucionar i créixer, de dotar d'intenció la nostra força de l'energia, de sentir, i d'evitar que la ment ens boicotegi».

Llum del Mediterrani és un espai de retir on les persones reben les eines «per crear el seu futur». Funciona des de principi d'estiu, mentre tira endavant les obres de recuperació de la masia , per conservar-ne l'essència. De moment, hi han passat unes 60 persones, tant individualment com en grups de fins a sis persones. «Han vingut empreses, joves, famílies amb nens... A cada client o grup li va millor una teràpia o una altra. Al final, a tots els costa marxar, perquè aquí se senten en harmonia amb la natura i la vida. I amb ells mateixos», conclou Prats.