El bisbe Xavier Novell no va sortir ahir a la plaça Major solsonina i va evitar la xiulada

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, va presidir la missa concelebrada de les 11 del matí d'ahir, divendres, però no va ser present a la plaça Major presidint els ballets tradicionals. La Fura va desconvocar la xiulada d'ahir, tanmateix, ha mantingut la convocatòria d'avui, dissabte, «a falta de confirmar la seva absència», en paraules dels membres del casal popular solsoní.

La convocatòria de La Fura porta per títol «Per una festa major laica, pita al bisbe», i era prevista per als dies 8 i 9 de setembre a l'hora dels ballets, a la plaça Major, per les declaracions en què Novell vinculava l'homosexualitat a la manca de figura paterna.