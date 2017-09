Un llibre coral amb col·laboracions molt diverses

Llumà, el llibre editat per l'Ajuntament de Solsona per homenatjar la figura de Ramon Llumà, que va ser batlle de Solsona durant 24 anys, a més de president del Consell Comarcal i diputat al Parlament de Catalunya, conté més d'una trentena d'aportacions de personalitats de diferents àmbits, tant de dimensió local com nacional, i també de ciutadans, amics, entitats i col·lectius als quals va estar vinculat Llumà.

Hi signen articles personatges tan coneguts com Salvador Cardús, Vicenç Villatoro o Celdoni Fonoll. Aquest darrer, en un escrit conjunt amb Lloll Bertran, titulat «Un record d'home recte, de patriota de pedra picada», comenta haver conegut «l'alcalde que portava la bandera espanyola a la tintoreria» quan van enregistrar la cançó Barcelona 92, apareguda al disc Aigua Secreta (1992).

El llibre es completa amb una sèrie d'escrits fets per associacions i entitats que Llumà va afavorir o participar en la seva creació i no oblida un capítol final, «La xispa del Mia», que recull molts dels acudits realitzats per aquest dibuixant i humorista solsoní.