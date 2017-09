Solsona dedica una plaça, una escultura i un llibre a l'antic alcalde Ramon Llumà

La plaça de la biblioteca, d'ara endavant plaça de Ramon Llumà, es va fer petita per acollir les més de 300 persones que van assistir a l'homenatge del què va ser alcalde de Solsona. L'acte va començar amb l'actuació del Jove Ballet Solsoní, en col·laboració amb l'Escola de Dansa de Solsona, que van ballar acompanyats de la peça musical que porta per títol Let it go, en la versió del grup The Piano Guys. A continuació, es va donar pas a la presentació del llibre coral sobre la vida de l'homenatjat, titulat, senzillament, Llumà.

Ramon Llumà i Guitart, que va morir el maig de l'any passat als 80 anys, va ser batlle de Solsona per Convergència i Unió (CiU) durant 24 anys (entre 1979 i 2003). També va ser el primer president del Consell Comarcal del Solsonès (entre 1987 i 2003) i diputat al Parlament de Catalunya en la sisena legislatura (entre 1999 i 2003). Nascut el 1935 a Solsona, casat i pare de quatre fills, era forjador i manyà d'obres de professió, una feina que va abandonar per dedicar-se plenament a la política.

Després de l'actuació musical, la presentadora, Noemí Vilaseca, va anar introduint les diverses intervencions de personalitats que van tenir relació amb Llumà. En primer lloc va parlar Ramon Clotet, exalcalde de Navès i amic íntim de l'homenatjat. Clotet també ha sigut membre de la comissió d'homenatge i de l'equip coordinador del llibre i va destacar que Llumà va ser el responsable que el pantà de la Llosa del Cavall es construís al Solsonès en lloc de fer-se a Sorba, on era projectat inicialment.

A continuació, Joan Vallvé, exconseller d'Agricultura de la Generalitat i també amic de Llumà, va adreçar unes sentides paraules a l'auditori. Va descriure Llumà com a home «clar, transparent i entenedor, però també tossut». Vallvé ha contribuït al llibre amb un escrit titulat «Solsona: en Ramon Llumà».

La família també va tenir un paper rellevant en l'homenatge. L'esposa i els fills han participat activament en aquest llibre amb la cessió d'imatges i amb un text titulat «El Ramon familiar. Una vida entre família i política». En representació seva va llegir unes paraules d'agraïment una de les seves netes, Jana Montraveta i Llumà.

Va cloure aquesta primera part de l'acte l'actual alcalde de Solsona, el republicà David Rodríguez, l'aportació del qual al llibre es titula «Ramon Llumà, alcalde en majúscules». En referència a les crítiques rebudes per la celebració d'aquest homenatge, digué que «cal fer una valoració en conjunt de l'obra de Llumà i no deixar que els arbres ens impedeixin veure el bosc». Va afegir que l'homenatjat «va escriure una pàgina de la història d'aquesta ciutat».

A continuació, es va descobrir l'escultura realitzada per l'artista local Jaume Cuadrench, que hi ha treballat desinteressadament. Es tracta d'una peça d'acer que té la peculiaritat que es troba intencionadament incompleta: el fragment que l'ha de culminar hi serà col·locat una vegada Catalunya atenyi la plena sobirania nacional.

Els reconeixements a Ramon Llumà encara van incloure un nou acte: la inauguració de l'exposició «Retalls de vida», que pretén ser una aproximació al Llumà polític, escolta i home de família. Aquesta mostra restarà oberta a la sala cultural de l'Ajuntament els dissabtes i festius de 12 a 2 i de 6 a 2/4 de 9 fins al proper dia 17.