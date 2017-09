La pluja obliga Solsona a suspendre el plat fort de la seva festa major jove

La capital del Solsonès es va veure obligada a reformular la nit més potent de la festa major jove, dissabte. Joventut Solsonina va haver d'actuar «amb poc marge de maniobra» per trobar alternatives a causa de la pluja que va obligar a anul·lar els concerts previstos. Així, l'actuació de Marc Anglarill es va ampliar i va continuar a la plaça del Camp, seguida d'una sessió de discjòqueis solsonins. L'acte improvisat va tenir una assistència de 700 persones aproximadament.

Tot i així, membres de Joventut Solsonina asseguren que tenen un pla B en cas de pluja, que es va posar sobre la taula i es va acordar dies abans de l'esdeveniment. L'entitat i la tècnica de Cultura del consistori es van reunir al matí del mateix dia del concert jove per deliberar la ubicació definitiva del concert. Membres de l'entitat asseguren que la decisió s'havia de prendre a primera hora del matí per tal de deixar l'escenari alternatiu equipat amb les condicions tècniques necessàries. L'organització jove –que tenia l'última paraula– va voler confiar que faria bon temps, ja que en aquell moment del matí l'amenaça de pluja era inexistent. Així doncs, l'organització va decidir tirar endavant a l'escenari de la plaça del Camp. Fonts de l'empresa SoBages, responsable de la sonorització i la il·luminació de l'acte, van explicar que «per raons de seguretat i després que el grup Zoo es negués a actuar per les males condicions de l'escenari a causa del temporal, es va decidir suspendre l'esdeveniment». Fonts de l'entitat jove reconeixien «haver confiat, equivocadament, en el temps». Amb tot, deien que «ha costat molts anys tenir un concert a l'exterior fins a altes hores de la matinada i amb un escenari com el de la plaça del Camp, no volíem deixar escapar-ho, però el temps ens ha fallat».

El programa jove va iniciar-se dijous. Actes com el concurs de músics al carrer, la botifarrada popular, un concert de versions i un discjòquei a la Sala Polivalent de la ciutat van donar el tret de sortida al marc de la festa major jove. Enguany s'ha celebrat el concurs de músics al carrer, que ha tingut molt bona rebuda per part del públic. Joventut Solsonina va comptar també amb la col·laboració de l'entitat El Casal La Fura, que va posar-se al capdavant del servei de barra durant el concurs de músics. Components del casal asseguren que seguiran col·laborant amb Joventut Solsonina i reiteren que «estem entusiasmats de participar en tot el que involucri jovent i ambient alternatiu». El concert posterior celebrat a la Sala Polivalent va tenir una assistència d'unes 500 persones.