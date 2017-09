La proximitat de la Diada barreja la festa major amb accions a favor de la independència

La festa major solsonina també va incloure diversos clams d'independència. Al moment del solemne ball de l'àliga, dins dels ballets tradicionals del divendres a la plaça Major, va desplegar-se una pancarta gegant de l'ANC pel Sí. En finalitzar els ballets, la plaça va entonar el cant d'Els Segadors acompanyada per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.

Prèviament, a la missa celebrada a la catedral, el bisbe Xavier Novell va qualificar de «digníssim» el paper dels diputats a favor del referèndum i del govern de la Generalitat. El prelat va expressar el seu suport a la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, que va participar en els actes tradicionals de la festa, així com a l'alcalde de Solsona -i diputat-, David Rodríguez. Novell va afegir que és de justícia que «el poble pugui decidir el seu futur».

La consellera Borràs va declarar que queden «pocs dies abans de donar la veu al conjunt dels ciutadans d'aquest país, que és la millor manera de decidir les coses», i va afegir que «a Solsona ho heu tingut molt clar des de fa molt temps». En aquest sentit, Meritxell Borràs va recordar com el consistori solsoní va ser el primer de Catalunya on només va onejar la senyera, quan Ramon Llumà n'era alcalde.

Les darreres activitats de la 364a edició de la Festa Major de Solsona van coincidir amb la celebració prèvia a la diada de l'11 de setembre. D'aquesta manera, diumenge a la tarda hi va haver la pujada al Castellvell, seguida per l'estesa de l'estelada i la xerrada-debat «1 d'octubre, l'hora de la veritat», organitzada pel casal popular La Fura amb la presència de representants d'Òmnium Cultural, l'ANC, La Fura i Arran, i la col·laboració del consistori solsoní. Al vespre també hi va haver l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya.



Accident a Roses

Les personalitats convidades dissabte a la comitiva municipal van ser l'alcaldessa i un regidor de Roses, Montse Mindan i Juan Fernández, com a mostra d'agraïment pel tracte rebut pels solsonins que a principi d'agost van ser afectats per un fatal accident a la població empordanesa.