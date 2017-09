La cooperativa Riuverd inicia el curs de consolidació amb diverses novetats

A punt de fer tres anys, la cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre Riuverd, orientada a la integració i la formació sociolaboral de persones en situació d'exclusió social, enceta la temporada amb novetats. Per això, ja pensen en fer algun acte, com ara una jornada de portes obertes.

La cooperativa s'ha federat i agrupat amb altres empreses i productors, especialment de proximitat, ecològics i de temporada, per treballar diversos aspectes comuns i constituir un segell de garantia, a favor d'aquests models, a escala de salut i també d'economia circular. A més, faran un estudi per intentar inserir gent de la seva cooperativa a l'empresa Biolord, en fase de creixement, i que es dedica a les pomes. Riuverd també vol unir lligams amb comarques veïnes.

D'altra banda, la cooperativa engega, a partir d'avui, un servei de repartiment a domicili amb el que ells anomenen «bicicarro». «És una de les coses que volem potenciar més», explica el president de la cooperativa, Jordi Corbera. Servirà per transportar vendes pròpies de l'empresa, però també paqueteria, revistes o flors, entre d'altres.

Finalment, estan treballant en una pàgina web, amb estètica d'app per als mòbils, amb l'objectiu de fer comandes amb més comoditat i agilitat, en comptes d'haver-les de fer de forma més manual. A més, les cistelles de productes que venen des de Riuverd, que fins ara estan totalment tancades, aviat podrien poder-se fer al gust del client.

Entre els productes de la cooperativa, destaquen les melmelades i les salses, i també productes de maridatges. Tot, asseguren, «porta molt poc sucre, i sempre de qualitat, de canya i ecològic». De cara a la nova temporada, l'empresa farà una aposta més forta pels productes estrella i que tenen més sortida. La cooperativa compta amb 27 punts de venda dels seus productes, a més de 14 llocs on es poden degustar, com restaurants, hotels i cases de turisme rural.

Més enllà dels productes alimentaris, les tasques principals dels treballadors de l'empresa són de jardineria, tant per a particulars com per a empreses i institucions. També les cistelles, bàsicament de fruita i verdura, les quals tenen certificat ecològic o la confiança de la cooperativa. En aquest sentit, també hi ha la novetat que s'introduiran altres productes com carns ecològiques o ous, entre d'altres de proximitat.

La valoració després de pràcticament tres anys no pot ser més positiva, especialment per «la resposta de la gent. Ens han rebut amb les mans obertes i ens han donat suport de tot tipus», diu Corbera, tot i que molt d'aquest suport sigui moral i poc econòmic. «Hem crescut amb molta il·lusió i ara ens estem consolidant», assegura Corbera.

D'altra banda, el que cal destacar és la tasca real de la cooperativa: «El més gratificant és veure els resultats amb les persones en reinserció que estan treballant». La cooperativa també té un pla de formació especialitzat, amb el qual alguns alumnes han aconseguit l'ESO, el carnet de cotxe o aprendre idiomes en els seus cursos, a més de tallers com el de cuina i cambrer.