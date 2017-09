Investigadors es troben a Solsona per debatre sobre la gestió forestal

El Centre Tecnològic Forestal de Solsona (CTFC) acull aquesta setmana un seminari internacional amb la presència d'una quarantena d'investigadors de nou països diferents. A través de diferents ponències, els experts aborden les estratègies de gestió forestal tenint en compte el context de canvi climàtic. Segons ha detallat el coordinador del projecte i investigador del CTFC, Jordi Garcia-Gonzalo, l'objectiu és posar en comú les eines i els models predictius que es fan servir als diferents països -ja sigui per mesurar l'impacte del canvi climàtic als boscos, per veure l'afectació en les espècies o per predir com creixerà un bosc- i unificar-los. De la seva banda el director del CTFC, Antoni Trasobares, ha recordat que el repte que té Catalunya és incrementar els nivells de gestió de la superfície forestal i arribar als nivells europeus, que se situen al voltant del 60%.

La gestió forestal sostenible, els inventaris forestals, els models matemàtics, l'anàlisi socioeconòmic o la incertesa climàtica, són àmbits de la recerca forestal que aporten informació per poder desenvolupar models de gestió, però que fins ara no s'han estudiat des d'una visió unificada. Per fer convergir tot aquest coneixement, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya coordina un projecte europeu (SuFoRun), finançat per l'horitzó 2020 de la Unió Europea i que té una durada de 4 anys. Entre els socis del projecte hi ha institucions de recerca de nou països diferents (l'estat espanyol, Portugal, Finlàndia, Suècia, Alemanya, Costa Rica, Xile, Brasil i els EEUU).

Aquesta setmana les instal·lacions del CTFC a Solsona acullen una quarantena d'investigacions de totes les institucions que participen al projecte amb l'objectiu de posar en comú totes aquestes eines i models de gestió. Amb l'aplicació pràctica d'aquests models, el repte dels científics és poder equilibrar, d'una banda, la creixent demanda de béns i serveis que es deriven del bosc, i, de l'altra, abordar els efectes del canvi climàtic i les pertorbacions naturals com les sequeres o els incendis.

El director del CTFC, Antoni Trasobares, ha destacat la complexitat de la gestió integrada dels boscos, tenint en compte que hi ha molts factors que intervenen en el medi natural: "des del canvi climàtic lligat als incendis forestals, passant pels béns i serveis que ens proporciona el bosc, sumat a la disminució dels nivells de gestió forestal". En aquest sentit, Trasobares ha remarcat la importància de situar la gestió forestal dins de les prioritats del país i incrementar el percentatge de la superfície forestal que actualment s'està gestionant a Catalunya, que se situa al voltant del 30%, mentre que la mitjana europea és del 60%.

Trasobares ha posat sobre la taula que els efectes del canvi climàtic al bosc com ara les plagues o els períodes de sequera "cada cop seran més severs" i també se sumaran als successos dràstics com turmentes o ventades que "cada cop passaran més sovint". Això, sumat a la dinàmica del sector forestal d'abandonament dels boscos, "és una combinació de factors molt complicada". Per això, considera que aquests mètodes analítics s'ha de poder traduir en mesures concretes perquè els gestors i els polítics les puguin aplicar en la gestió integrada dels boscos.