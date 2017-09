L'alcalde de Solsona proposa una 'reacció conjunta' dels 712 batlles investigats

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez (ERC), ha proposat en declaracions a l'ACN que els 712 batlles que ha ordenat investigar la Fiscalia per col·laborar amb l'1-O defineixin una "reacció conjunta" perquè, segons ell, els donarà "més força". Rodríguez és un dels centenars de batlles d'arreu del país que va signar un decret de suport al referèndum i s'ha compromès a cedir locals per dur a terme les votacions. Tot i que encara no ha rebut la citació, Rodríguez ha deixat clar que "si volen fer-nos por, que sàpiguen que no en tenim" i ha assegurat que ningú els farà moure "ni un mil·límetre de la nostra voluntat d'exercir la democràcia". Un total de 119 alcaldes de les comarques centrals consten a la llista dels batlles que han donat suport al referèndum i que seran citats per la Fiscalia. Els alcaldes de les capitals de comarca (Manresa, Vic, Berga, Moià, Igualada i Solsona) encara no han rebut la citació i asseguren que estudiaran la seva posició un cop la rebin.