Només un metge es presenta al concurs de mèrits del Centre Sanitari Solsonès

La Junta del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, es va reunir dimarts passat, després de les vacances estivals, per tractar diversos aspectes. La sessió va ser ben curta, ja que va durar poc més d'1 quart d'hora, però s'hi van aprovar els diferents punts i l'executiu va donar compte d'altres informacions destacables.

En aquest sentit, al final de la sessió, la presidenta executiva, Pilar Fons, va informar que tan sols s'havia presentat un candidat al concurs de mèrits per la provisió d'un lloc de treball de metge del grup de personal laboral de la Fundació. Així doncs, el tribunal qualificador es reunirà aviat per comprovar que la persona que s'ha presentat compleixi els requisits i, si tot va bé, el podran acceptar i s'incorporarà a la plantilla de l'ens.

Més enllà d'aquesta informació, la junta va aprovar les bases per a la contractació temporal i a temps parcial, amb el 75% de la jornada, d'un diplomat en infermeria. Aquestes bases contemplen la contractació d'aquesta persona a través d'un contracte de relleu, fins a la jubilació del treballador que se substitueix, prevista per a l'any 2021. El candidat ha de complir els requisits contemplats a les bases aprovades, i serà valorat sobre una taula de puntuació, a més d'altres valoracions puntuables, com una entrevista i una prova de coneixements, entre altres aspectes.

La junta va tractar més temes, per exemple, en l'apartat d'informes i resolucions, en el qual es va explicar la renovació de l'operació de factoring que té el Centre Sanitari amb la Caixa. Aquesta entitat contempla un import de 900.000 euros com a topall, que ha de servir per donar prou liquiditat a l'ens, amb la voluntat que es puguin pagar els proveïdors mentre no arribin els pagaments del Servei Català de la Salut. A més, també es va donar el vistiplau al canvi en l'hora de les sessions de la Comissió de Govern del Centre, i altres temes relativament menors. El ple no va tractar cap més assumpte i, de fet, no hi va haver ni precs ni preguntes per part de cap dels membres.



Dificultats per cobrir places



Un problema generalitzat al Solsonès, però també en bona part dels territoris que no constitueixen l'àrea metropolitana, és la dificultat de cobrir les baixes i els llocs de treball d'aquests centres. A mesura que s'allunyen de Barcelona, s'evidencia que les demandes de places són més baixes, com en el cas de Solsona, i, fins i tot, en alguns casos no es presenta ningú per ocupar el lloc.

La presidenta executiva de l'organisme, Pilar Fons, va explicar a Regió7 que, en aquest aspecte, tenen poques coses a les seves mans. «El que s'hauria de fer és augmentar el nombre d'especialistes, de forma que es poguessin repartir millor els treballadors pel territori», va proposar la presidenta. Fons va afegir un factor que accentua aquest problema, que són les jubilacions: «Són gent d'una generació en què hi va haver prou metges, però ara n'arriben pocs al darrere», va assegurar.