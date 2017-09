Un antic hostal i una ferreria que es va convertir en una casa de colònies fa mig segle

L'essència de La Carral és «jugar, gaudir, deixar-se anar, potenciar l'amistat?», explica Sara Nadal, codirectora del centre. Una ?loso?a de viure que ha quedat ben palesa amb l'actitud despreocupada que han exhibit els antics residents i monitors. El complex era antigament un hostal i una ferreria, ja que molt a prop d'aquesta masia de Riner hi passa el camí ral que comunicava la Catalunya Central amb el pre-Pirineu i Andorra, i des de fa cinquanta anys és una casa de colònies amb una idiosincràsia ben de?nida i particular on el lleure hi té un paper destacat. L'equip que conforma La Carral és ampli i canvia en funció de l'època de l'any, ja que entre el febrer i el juny s'hi celebren convivències escolars adreçades a alumnes d'entre 3 i 12 anys, i durant l'estiu, el centre es transforma en una casa de colònies.