Cobrar i limitar els accessos a algunes zones serien unes de les principals accions

Les actuacions són especialment urgents, tant aquí com en altres indrets de Catalunya on, per exemple, ja s'hi està cobrant l'accés. En aquest sentit, el gerent diu que «es podria contemplar fer-ho en alguna d'aquestes zones, especialment a Sant Ponç, on es podria cobrar l'aparcament i aprofitar els diners per fer millores a l'espai». A més, també és probable que s'hi apliquin limitacions, entre altres coses, per respectar la normativa. «És un valor que té la comarca i s'ha de respectar», diu.

Els indrets més transitats són Sant Ponç, amb la Ribera Salada i Aigua d'Ora, i, en menor mesura, la Llosa del Cavall, ja que no dóna tantes facilitats pel que fa a l'accés. Els mateixos ens locals han prioritzat aquestes zones. Entre altres mesures, s'hauria de posar una zona d'aparcament a l'entrada per no posar més pressió al camí, i adequar les zones per recollir residus, per exemple. A més, també es podria limitar algun lloc que es faci servir com a platja, ja que, d'aquesta manera, es malmeten alguns dels valors de l'embassament. D'altra banda, també seria important fer una campanya informativa.

Usuaris i entitats de la zona han lamentat reiterades vegades que es perjudica el medi, especialment a les zones dels dos embassaments, els més necessaris i reclamats. «La demanda arriba dels ajuntaments i, sobretot, del Consell Comarcal, ja que per temes com la sobreocupació s'estan malmetent els paratges», ha explicat el gerent. Per això, és necessària aquesta ordenació d'usos, tenint en compte, també, les empreses que hi fan activitats i troben problemes a l'espai.