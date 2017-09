L'alcalde de Solsona rep la citació per l'1-0, que per error el convoca a Cervera

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez (ERC), ha rebut aquest dilluns la citació de la fiscalia per declarar com a investigat pel seu suport al referèndum de l'1 d'octubre. La citació és per aquest dimecres a les dotze del migdia a Cervera, però l'alcalde, a través del seu advocat, respondrà aquesta notificació amb un escrit en què deixarà constància del que considera un error, ja que Rodríguez, en tant que aforat com a diputat al Parlament de Catalunya, li correspon declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).



Segons ha enviat en un comunicat, l'alcalde encara ha de decidir si anirà a declarar de forma voluntària quan se'l citi una nova data i hora al TSJC. Rodríguez vol deixar constància que el fiscal "s'ha extralimitat en les seves funcions i que s'està conculcant l'Estat de dret, sense respectar els drets fonamentals de la ciutadania".