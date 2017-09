L'estudi del projecte Espais naturals d'interior acabarà a final d'octubre

El programa Leader a Solsona segueix treballant en el pla d'usos de diversos espais naturals de la comarca. Els responsables esperen tenir el projecte enllestit a final d'octubre, a molt estirar al novembre, segons ha explicat el gerent del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, Jordi Vilalta, ens encarregat que disposa de la col·laboració del Consell Comarcal i ajuntaments de diverses localitats de la comarca.

L'objectiu final d'aquest treball és determinar les zones que cal protegir, els seus valors, les seves limitacions i proposar millores d'usos i aparcaments, entre altres aspectes. La voluntat del Consorci és fomentar el coneixement dels paratges naturals i paisatgístics, i fer-ho especialment amb unes accions i plans d'usos que són necessaris per al seu aprofitament sostenible.

Durant aquest estiu s'ha treballat en l'apartat de la construcció de la base de dades i les informacions de cada un dels espais, i més endavant es faran entrevistes amb els agents locals. Fins ara, les accions que s'han dut a terme han estat caracteritzar tots els espais naturals de la Segarra i el Solsonès, per veure quines actuacions, bàsicament per preservar el medi, s'hi poden efectuar. Una empresa especialitzada en l'actuació a la natura ha recollit tota la informació disponible a través de diversa documentació, obtinguda a través dels departaments de la Generalitat i d'un treball de camp, per acabar de determinar punts d'interès: «A més de la natura, també ens interessen els temes de patrimoni i activitats, ja que tot forma part d'un mateix conjunt», ha puntualitzat Vilalta.

El projecte va néixer sobretot amb l'objectiu d'actuar als pantans de Sant Ponç, especialment, i també al de la Llosa del Cavall, dos dels espais més singulars. Amb aquests embassaments com a pretext, també s'han tractat altres indrets especials, com serien la bassa del Miracle, la gravera de la Ribera Salada, l'embassament de l'Alzina i les basses de Brics. A més, contempla altres espais com la serra del port del Comte i Odèn, les de Busa-els Bastets-Lord, de Turp-Móra Condal-Valldan, de la serra del Verd, l'Aigua d'Ora i les obagues de Madrona.

Un cop s'hagi presentat aquesta documentació, els plans d'usos hauran de ser tramitats, per part de l'administració local, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la qual pertoca fer la corresponent validació. La intenció del Consorci és continuar fent propostes d'activitats per aquestes zones naturals, i, d'aquesta manera, donar continuïtat a aquesta mateix línia.

El projecte està suvencionat pel fons Leader en el 90%, mentre que el 10% restant el paguen el Consell Comarcal del Solsonès i el Consell Comarcal de la Segarra, a més dels ajuntaments d'Olius, Clariana de Cardener, Navès, Sant Llorenç de Morunys, Guixers, Odèn, Lladurs, Castellar de la Ribera, Riner, la Coma i la Pedra i Pinell.



El paisatge, el gran atractiu

El Solsonès és una comarca que té en el seu paisage el principal valor, per la qual cosa «és important mantenir els seus espais, especialment si hi ha zones que s'estan degradant», apunta Vilalta. Hi ha llocs que són sensiblement més fràgils en aquestes zones, i si hi ha tanta pressió s'acabaran malmetent. A més, el tema de les deixalles també és preocupant: «Si volem tenir un turisme respectuós, com és el cas, s'hi ha d'actuar sí o sí», considera el gerent.