L'escola bressol de Solsona comença el curs, aliena a la polèmica de la gestió

Fa una setmana, els alumnes de l'escola bressol Els Petits Gegants de Solsona tornaven a les aules, aliens al debat obert sobre el model de gestió. L'Ajuntament ha prorrogat un any el contracte de l'empresa encarregada de la gestió del centre escolar, i ha aparcat totalment tant les propostes dels grups municipals de Convergència i Unió com les de l'Alternativa per Solsona–CUP, que contemplaven treure a concurs la gestió i la municipalització d'aquest servei, respectivament. Per la seva part, el de l'actual PDeCAT ha confirmat que demanarà com està l'estat de la qüestió en el proper ple, que encara no té data.

«És evident que no hem tingut en compte cap de les dues opcions», explica l'alcalde de Solsona, David Rodríguez (ERC). El batlle ha assegurat que, per motius de calendari, era impossible que sortís a concurs aquest any, per bé que hi sortirà de cara al curs vinent. La proposta de la CUP, segons el seu punt de vista, «no és viable, ja que no surten els números». Rodríguez creu que la millor opció és fer la gestió a través del conveni amb una empresa, ja que té algunes virtuts, com, per exemple, la possibilitat de rescindir el contracte i contractar-ne una altra en cas de mal funcionament. Pel que fa a la possibilitat de municipalitzar el servei, diu que tot el pes de la gestió recauria sobre el consistori, amb els maldecaps i les despeses addicionals que això podria comportar.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Solsona es desmarca totalment de la proposta d'ApS-CUP, ja que considera que «no deixa marge de maniobra» i que suposaria un increment massa elevat del capítol 1, el qual la llei també limita. El dirigent ha demanat «paciència per veure com evoluciona», i ha criticat que l'oposició barregi temes, ja que «no té sentit canviar un sistema educatiu que ningú va posar en dubte l'any passat, per més que hi hagi hagut històries», ha afegit.

El portaveu de CiU, Marc Barbens, critica durament la pròrroga de l'equip de govern, ja que considera que era un bon moment per resoldre els problemes interns aprofitant que s'acabava el contracte. «L'excusa de no ser-hi a temps no és certa», ha assegurat, ja que, de totes maneres, durant l'estiu s'han hagut de cobrir les baixes. «Que hagin plegat mestres ha causat que s'hagués de refer el projecte amb mestres nous, cosa que fa que una empresa que hagi passat anys amb aquesta concessió pugui canviar com un mitjó», ha argumentat el líder.

En aquest sentit, ha afirmat que no és desitjable per a un pare no saber l'empresa que gestionarà el centre, cosa que «ha fet plegar tants nens», motiu pel qual s'havia d'haver actuat abans, ja que ja se sabia que hi havia problemes. «L'escola ha quedat bastant deserta», assegura.

Sobre la proposta de la CUP, Barbens acusa la formació de voler crear un debat en comptes d'arremangar-se per solucionar el problema. «Estan d'acord amb la pròrroga i que no vagi a concurs, ja que volen municipalitzar-la», ha assegurat el portaveu. El regidor a l'oposició creu que no és sostenible econòmicament una escola amb una trentena d'alumnes per un ajuntament, com tampoc per temes de material i treballadors. «No hi ha discussió possible, ja que lligaria de mans i peus l'Ajuntament», ha assegurat.



La CUP manté la petició d'estudi



L'ApS-CUP segueix defensant la idea de fer un estudi per veure si és bona o no la municipalització, «tal com s'hauria de fer amb qualsevol servei públic»: «Com que no tenim números, no sabem si és una bona opció», ha explicat el portaveu municipal, Òscar Garcia. El cupaire ha reiterat que l'opció de CiU era del tot «irresponsable, ja que no hi havia temps a escala legal i es feia a final de curs», per la qual cosa l'equip de govern va prorrogar el contracte. De totes maneres, ja ha avisat que continuaran treballant i insistint en aquesta qüestió.