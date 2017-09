El decreixement econòmic i social obre una xerrada i debat al casal La Fura

«Per què la crisi no acabarà mai» és el títol de la xerrada divulgativa a càrrec del doctor en Biologia Francesc Sardà, membre de l'Oil Crash Observatori, que va portar a terme el casal popular La Fura de Solsona. El científic va parlar dels límits del creixement tal com s'entén dins de la visió liberal i capitalista, de l'estancament i davallada de la producció mundial de petroli des del 2005, els imminents pics de producció de les matèries primeres i com totes les decisions que es prenen afecten la vida al planeta.