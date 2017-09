Solsona tindrà el primer pressupost participatiu

El pressupost general de l'Ajuntament de Solsona per al 2018 incorporarà, per primera vegada, una partida d'inversions dissenyada per la ciutadania. Demà, dijous, es posa en marxa el procés d'elaboració del pressupost participatiu, al qual es destinaran 50.000 euros. En aquesta primera edició, com a prova pilot, el treball se centrarà en l'elecció d'accions de millora en el manteniment i les obres públiques.

La metodologia escollida es basa en la creació d'un equip de treball sorgit d'un sorteig aleatori de 400 persones de més de 16 anys del padró municipal. Els veïns escollits que acceptin i confirmin la seva participació esdevindran representants de la societat solsonina per a les prioritzacions del proper exercici. Aquest grup s'anirà renovant anualment.

D'aquesta manera, el govern municipal vol fomentar «un veritable procés de participació, i evitar el model de carta als Reis», en paraules de l'alcalde, David Rodríguez, que ha defensat la importància de «crear consciència participativa». A través d'un acompanyament dinamitzat per professionals de L'Arada i Raiels, els ciutadans que hi prenguin part entendran «el procés de confecció d'un pressupost, i aquest és un primer pas», ha afegit Rodríguez.

Enguany es comença amb una partida d'inversions per a manteniment i obres, però la voluntat municipal és que més endavant els veïns també puguin incidir en qualsevol apartat del pressupost general. Tampoc es descarta que en properes edicions el procés s'obri al conjunt de la població. Aquest model, inspirat en el que ha posat en pràctica l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, presenta diversos avantatges. Tal com explica el regidor de Participació, Antoni Carralero, propicia la participació de ciutadans als quals potser no s'hauria arribat; motiva els veïns seleccionats, que adopten el rol de portaveus del conjunt de solsonins; potencia treballar col·legiadament, i fomenta la pedagogia, ja que els participants estaran més sensibilitzats per a properes convocatòries. La intenció és que «la participació sigui una pràctica que es vagi estenent com una taca d'oli», expressa Carralero.



Sorteig

Un cop dut a terme el sorteig, l'Ajuntament solsoní enviarà una carta a cadascuna de les persones seleccionades en què se les convidarà formalment a prendre part en el procés, se les informarà de les dates de les sessions de treball i se'ls demanarà que confirmin el seu compromís abans del 5 d'octubre. Per a l'elecció, se seguiran criteris de representativitat territorial, ja que hi haurà el mateix nombre de veïns dels cinc districtes electorals del municipi, i altres variables de tipus sociodemogràfic per tal que l'equip de treball sigui prou representatiu.

Aquest projecte arriba després d'un treball previ per sensibilitzar els solsonins sobre la participació ciutadana. A final de l'any passat arrencava un procés per consensuar el Reglament de participació ciutadana, que regula els espais i canals amb els quals els veïns poden prendre part en la presa de decisions de la gestió pública municipal. El document final es preveu votar en ple abans de final d'any. A més, per primera vegada, el novembre de l'any passat es va presentar públicament la proposta de pressupost general.