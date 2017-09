El Consell suspèn el ple d'avui com a protesta per les "agressions antidemocràtiques"

El Consell Comarcal del Solsonès ha suspès la sessió plenària que hi havia prevista per avui dijous a les vuit del vespre. Amb aquest gest ha mostrat el seu «rebuig a l´agressió antidemocràtica que està rebent el Govern de Catalunya». L´ens comarcal també ha demanat conjuntament l´alliberament de les persones detingudes. D´aquesta manera, el Consell s´adhereix a la iniciativa de no mantenir l'activitat habitual de les institucions davant de la situació d'anormalitat democràtica que el nostre país està vivint, en paraules de la seva presidenta Sara Alarcón. Els portaveus han coincidit en expressar que no tenen por, i han fet una crida a la població del Solsonès per tal que acudeixi a votar massivament el proper 1 d´octubre.