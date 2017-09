La primera biofira solsonina arrenca amb les activitats prèvies

La primera fira de productes ecològics d'artesania i de teràpies alternatives per a la salut de Solsona s'anomena L'Ecològica i comença les seves activitats prèvies aquesta setmana, tot i que el dia principal serà dissabte 30 de setembre. Hi prendran part una quinzena d'estands, deu dels quals seran d'alimentació, i quatre, de no alimentaris. El mercat, que estarà obert de deu del matí a nou del vespre, es complementarà amb una vintena d'activitats.

Diverses entitats, institucions i emprenedors locals han organitzat un programa de propostes que arrenca aquest mateix dissabte amb una visita a la granja de porc ecològic Dpagès amb degustació dels seus productes. Dilluns, la Biblioteca Carles Morató acollirà una xerrada sobre plantes medicinals a càrrec de la dietètica L'Estel; dimarts, l'Oficina Comarcal del DARP promou una jornada tècnica sobre la producció agrària ecològica amb una xerrada i una taula rodona també a la biblioteca, i Toleràncies ofereix una degustació de la nova beguda probiòtica Kombutxa. Entre dimecres i dijous també hi haurà xerrades sobre dolços, teràpies i experiències xamàniques, a més d'un tast de cerveses ecològiques. La majoria d'activitats són gratuïtes, però en molts casos es requereix inscripció prèvia.

Els dos principals criteris amb els quals s'organitza la biofira han estat la garantia ecològica, per a la qual cosa en la secció alimentària només s'hi trobaran productes amb la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), i la proximitat. Tots els paradistes són del Solsonès o de comarques veïnes. Els estands d'alimentació es concentraran a la plaça Major, l'indret on també es duran a terme degustacions i altres activitats d'aquest tipus, mentre que la plaça de Palau acollirà les parades de productes no alimentaris i diverses activitats, com xerrades i demostracions de cuina.

Restaurants adherits

Coincidint amb aquesta convocatòria, cinc restaurants de la comarca oferiran un menú ecològic a partir de dilluns i durant tota la setmana. De Solsona, hi haurà el Càmping el Solsonès, la Cabana d'en Geli, La Família i el Buffi de l'Hotel Sant Roc; i a Riner hi haurà el restaurant El Miracle.

La iniciativa vol servir «per donar a conèixer i popularitzar entre la població altres hàbits de consum per fer salut», en paraules de la regidora de Salut, Yasmina Valderrama, que recorda que l'embrió de L'Ecològica va ser, precisament, la jornada de celebració a Solsona del Dia Mundial de l'Alimentació, fa un any. Aquesta primera edició de la biofira L'Ecològica és «experimental», amb la voluntat que creixi i es consolidi a partir de l'any que ve. Si bé competeix amb altres convocatòries similars que es fan al país, «el nostre entorn natural és un tret distintiu que ens juga a favor», destaca Valderrama.

El primer certamen de productes ecològics d'artesania i teràpies alternatives és organitzat per la regidoria de Salut i l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar) amb la col·laboració del Consell Comarcal, la Diputació de Lleida, el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, el departament d'Agricultura, el CCPAE, la UBIC, Toleràncies i el Gremi d'Hostaleria del Solsonès.