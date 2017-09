«Les pors i els dubtes sorgeixen pel desconeixement de la malaltia»

Gilibets treballa des de fa sis anys a la seu solsonina de l'entitat AFABBS, on dóna suport als malalts d'Alzheimer i altres demències, així com als seus familiars

L'Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer al Bages, Berguedà i Solsonès (AFABBS) és relativament poc coneguda a Solsona, tot i que fa 6 anys que hi actua com a suport a familiars i malalts, a més d'oferir tallers. Enguany, un grup d'alumnes de l'escola Arrels ha col·laborat amb l'entitat i ha creat l'himne de l'Alzheimer, No em demanis que recordi, amb la veu del cantant Salva Racero, que ha contribuït a la difusió de l'entitat i del valor de la seva tasca.



Quants socis té l'AFABBS al Solsonès?

Quaranta-sis famílies. Dins d'una mateixa família hi sol haver més d'un soci, ja que tractem amb malalts d'Alzheimer i altres demències com el Parkinson, però sobretot amb les seves famílies.

Quantes persones treballen a l'associació?

Aquí a la comarca del Solsonès som dues treballadores; una terapeuta ocupacional i treballadora familiar i jo, que sóc psicòloga i neuropsicòloga.

Quan les famílies es posen en contacte amb vostès, quin protocol segueixen?

Fem una entrevista d'acollida, en la qual els expliquem les activitats que portem a terme com a associació. Tenim en compte el grau de la malaltia de cada cas, i preparem tallers de psicoestimulació personalitzats. També oferim atenció a domicili. Quant a les famílies, oferim grups d'ajuda mútua, que es basen en el suport i la informació sobre les característiques de les malalties. Moltes vegades, les famílies arriben amb molts dubtes i pors a causa del desconeixement.

Quins són els principals problemes amb què es troben?

Aquest desconeixement generalitzat, pel que fa a la malaltia i el seu desenvolupament, en cada persona humana. Pot arribar a fer girs inesperats, depenent del moment. Un dia els malalts et segueixen la conversa, però pot ser que al dia següent no es recordin del nom d'algun familiar.

Parlem de malalties que cada vegada afecten més persones?

Sí. Les últimes dades afirmen que, al món, cada 3 segons es detecta un nou cas d'Alzheimer. I encara no hi ha tractaments que frenin la malaltia. Podríem parlar d'una epidèmia.

Vostès, com a associació, què demanen?

Tenim les persones afectades, sobretot, en les primeres fases de la malaltia, quan encara poden tornar a casa seva. Després, ens combinem amb el Centre de Dia de la Residència de Solsona i amb l'Hospital de Dia de la Clínica. Llavors, ja han d'entrar a la residència. Amb més subvencions, podríem actuar també en fases més avançades de la malaltia.

El Dia Mundial de l'Alzheimer van estrenar nou local.

Ara som a la plaça Sant Roc, número 1, baixos. Ens hem mudat perquè a l'anterior local, a Vall Fred, els socis s'hi trobaven barreres arquitectòniques. Divendres vam estrenar el nou local, coincidint amb la celebració del dia mundial de la malaltia, i també vam fer una xerrada sobre prevenció de l'Alzheimer amb la neuròloga Núria Matos, amb la interpretació en directe al final de No em demanis que recordi.

Quins objectius tenen per als propers anys?

Mantenir l'ajuda a les famílies dels malalts i als malalts. Continuar treballant perquè la gent ens vagi coneixent cada vegada més, i potenciar les tasques de suport, informació i conscienciació.