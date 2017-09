La Fira de la Torregassa d'Olius demana un any sabàtic i gent jove per continuar

La Fira de la Torregassa d'Olius, una de les fires de bestiar més antigues del Solsonès, no s'ha celebrat aquest any perquè «els organitzadors necessitaven descansar», en paraules de l'alcalde d'Olius, Antoni Márquez. Un dels membres de la comissió organitzadora del certamen, Ramon Erola, declara que «cada vegada som menys gent organitzant, i estem una mica cremats, per això vam decidir agafar-nos un any sabàtic». El certamen de l'any passat va ser la 13a edició, tanmateix, «s'havia fet durant dècades i als anys 60 es va deixar de fer».

«Havíem rebut ajuts del Consell Comarcal del Solsonès i de la Diputació, però últimament no rebem res», continua Erola, que afegeix que un dels altres inconvenients és que se'ls ha ajuntat la data amb la de la Fira de Santa Tecla de Berga, «que té molta tirada». Tot i així, la comissió organitzadora d'aquest certamen ramader del Solsonès, CoFestes, té ganes que es torni a engegar l'any vinent i demana «gent jove amb noves idees» per poder-la continuar celebrant.