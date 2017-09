«Quan vaig fer la rèplica de la web del referèndum, no m'imaginava que els policies trucarien a la porta de casa»

L'informàtic solsoní Eladi Sànchez ha estat citat a declarar aquest matí a la comissaria del Cuerpo Nacional de Policia de Lleida, per haver fet una rèplica de la pàgina web del referèndum. "Ha estat molt ràpid, amb 15 minuts ja ho hem tingut. M'han llegit els drets i m'he acollit al dret a no prestar declaració", declara Sànchez, acusat d'un delicte de desobediència per crear una web del referèndum.

Tanmateix, el que Sànchez va fer va ser "un mirror, una rèplica de la web del referèndum. I quan vaig comprar l'allotjament web, no vaig ocultar les meves dades, perquè no m'imaginava que passés això", continua l'informàtic. Després d'uns dies d'haver creat la rèplica, agents de la Policia Nacional van anar a trucar la porta de casa seva, a Solsona.