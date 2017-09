L'hotel vegà Casa Albets de Lladurs s'inaugura aquest cap de setmana

L'hotel vegà i ecològic Casa Albets, dins del terme municipal de Lladurs, està a punt d'obrir les seves portes, aquest dissabte, en un acte d'inauguració que acollirà unes setanta persones invitades. «Ja tenim les primeres habitacions reservades», explica Megan Albets, filla del propietari de la casa. Juntament amb la seva parella, Joel Llurda, fa dos anys que van decidir anar a viure a la masia familiar de segle XI i muntar-hi un negoci i projecte de vida amb els seus valors: respecte als animals i ecologisme.

Des de ben joves que són vegans, i sempre els ha costat trobar llocs per menjar i dormir amb aquesta filosofia a la Catalunya Central, continua Albets. «A més del menjar, tota la roba de l'hotel és orgànica. El matalàs està fet amb làtex, cotó, fibra de coco i fibres esponjades de cotó reciclat; la roba de llit, amb cotó de cultiu ecològic, està dissenyada a Catalunya per Koko Klim, mentre que els coixins estan confeccionats a mà per un artesà berguedà, Ecomatalasser, que es dedica a recuperar tècniques i materials ancestrals», explica la parella, contenta que durant el procés de recuperació de la masia hagi nascut la seva filla, Bauma Albets Llurda.

«Dins de la finca, hi ha una bauma on hi havia viscut gent fa segles, també hi ha un pi que deu tenir més de 200 anys, perquè el besavi de la Megan ja va demanar que no el tallessin», en paraules de Joel Llurda. Cada habitació té el nom d'un detall històric de la Masia Albets: la Bauma, el Pi Gros, la Font d'Albets i els Forns on es coïen les teules. La calefacció de l'hotel funciona amb una caldera de biomassa dels boscos de la finca, que té 200 hectàrees, de les quals 30 són de conreu, que també passarà a ser ecològic per abastir el mateix hotel i restaurant, i els mobles han estat tallats amb fusta de roure de la finca.