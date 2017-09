El Consell Comarcal del Solsonès vol pagar tots els impostos a Catalunya

Des del ple de divendres passat, el Consell Comarcal del Solsonès ha acordat pagar tots els tributs que li quedaven a l'Agència Tributària Catalana. Entre aquests, «la Seguretat Social», en paraules de la presidenta del Consell, Sara Alarcón. El pla de govern de l'onzena legislatura preveu crear la Hisenda pròpia catalana sota els paràmetres de l'administració tributària del segle XXI, amb un model d'administració «més propera i amb més confiança», en paraules de l'ens comarcal.

Les intencions són que el Consell Comarcal gaudeixi de personalitat jurídica pròpia, disposi d'autonomia administrativa i financera, i de plena capacitat d'obrar en exercici de les seves funcions. Amb tot això l'ens comarcal del Solsonès buscarà optimitzar i simplificar els processos de presentació telemàtica de cotitzacions socials a l'estat. El ple de divendres passat al Consell Comarcal, després de la suspensió del del dijous per la situació política actual va decidir unir-se així al «programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials i dels convenis en relació a aquest» segons apuntava l'ordre del dia.

Nous consellers

El ple del mes de setembre del Consell Comarcal del Solsonès també ha servit per donar la benvinguda als nous consellers comarcals. En la sessió celebrada divendres 22 de setembre, la setmana passada, en un format extraordinari de segona convocatòria, van prendre possessió com a nous consellers comarcals de CiU Francisco Rovira, actual alcalde de Clariana de Cardener, així com Josep Maria Casafont, actual alcalde del municipi de Navès. Per part de l'Agrupació d'Associació d'Electors, va sortir el nom d' Antoni Márquez, actual alcalde d'Olius.