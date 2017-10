60 màrtirs claretians de Cervera, Mas Claret i Solsona seran beatificats

Una seixantena de màrtira claretians de les comunitats de Cervera, Mas Claret i Solsona seran beatificats el 21 d'octubre del 2017. Es tracta de les comunitats que n'ofereixen un nombre més alt, ja que corresponen a més de la meitat del total, compost per les comunitats de Barcelona (8), Sabadell (8), Lleida (11), Vic (10) i Sallent (5), pel que fa a Catalunya.

Fora del territori català, es beatificaran 3 màrtirs de les comunitats de Castro Urdiales, a Santander, i 4 més de València. En total, «109 màrtirs de la fe», en paraules de la comunitat claretiana de Sallent, que ha fet públiques les xifres i ha recordat que en els moments dels fets «els claretians de Catalunya, València i Aragó formaven la Província Claretiana, la de Catalunya».

Les xifres es complementen amb comentaris històrics, que retornen al període de la Guerra Civil Espanyola. «Precisament a la zona de Catalunya, on s'ubicaven les comunitats claretianes de llavors, els membres que seran beatificats van patir la més ferotge repressió», i afegeixen que aquests fets no haurien de passar mai més. «Ara som més conscients que la força i la veracitat dels fets han de prevaler enfront de les ideologies i teories d'aquell moment històric», expliquen des de la comunitat claretiana de Sallent. D'aquesta manera, i situant-se en un «context social i polític revolucionari», s'entén millor «l'heroïcitat per la fe dels nostres germans màrtirs en una guerra plena de crueltats i d'heroismes en hora terrible i sublim». Els claretians acaben exposant dades de context històric. Els 109 màrtirs per la fe que es beatificaran el 21 d'octubre formen part dels 2.800 sacerdots i religiosos víctimes a Espanya, més del 40% d'un total de 6.500 dels clergues. Els motius van ser «el que representaven, més que el que van fer», conclouen.