El bisbe de Solsona demana tenir en compte el resultat de l'1-O

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, s'ha adreçat als polítics per demanar una "sortida pacífica i justa" per a la nació catalana. Per al prelat, prevalen els resultats del referèndum de l'1-O i demana que es respecti el dret "legítim" d'autodeterminació del poble català. En un comunicat enviat a tots els fidels i ciutadans de la diòcesi de Solsona, Novell ha condemnat els actes violents de les forces policials, i ha mostrat la seva admiració per la valentia i la resistència pacífica "d'aquells que varen defensar l'exercici legítim del dret a l'autodeterminació". Novell ha assegurat que prega per a la "prompta i completa" recuperació de tots els ferits, i demana que s'imposi l'esperit de perdó i de persistència en la no-violència.

El cap de l'església de Solsona ha volgut expressar la seva opinió després dels fets produïts aquest diumenge a Catalunya, i ha admès haver patit per totes les imatges que es veien a la televisió i a les xarxes socials i, "a mesura que avançava la jornada, "pel temor que els escamots policials arribessin a casa nostra".

En un comunicat, Novell s'ha adreçat als polítics per demanar que articulin una "sortida pacífica i justa" per a la nació catalana, i que es respectin els drets legítims de Catalunya, entre els quals sobresurt el dret a l'autodeterminació". En aquest sentit, ha reclamat que es tingui en compte el resultat sorgit de les urnes del referèndum.

El bisbe ha mostrat la seva admiració i valentia pacífica d'aquells que van defensar "el dret legítim d'autodeterminació" i condemna els actes violents que es van produir, "especialment aquells comesos pels servidors públics".

Novell també ha assegurat respectar a totes les persones que, per conviccions personals o perquè estaven en desacord amb les condicions amb les quals es va fer el referèndum, van decidir no votar aquest diumenge. Per la seva part, el bisbe solsoní ja va anunciar divendres passat que aniria a votar l'1 d'octubre.



La declaració completa del Bisbe de Solsona



M'adreço a tots els fidels de la diòcesi i a tots els ciutadans que resideixen als pobles, viles i ciutats dins dels límits d'aquesta demarcació eclesiàstica, per manifestar la meva opinió sobre la jornada d'ahir.



1. Segons la informació que disposo, gràcies a Déu, no hi va haver cap agressió policial davant dels col·legis electorals situats dins dels límits de la diòcesi de Solsona. Amb tot, molts vàrem patir pel que veiem per televisió i per les xarxes socials pel temor que, a mesura que avançava la jornada, els escamots policials arribessin a casa nostra. Milers de vosaltres i dels vostres fills i néts estàveu disposats a resistir pacíficament a les portes dels col·legis de les nostres capitals de comarca i viles més poblades.



2. He pregat i prego per a la prompta i completa recuperació de tots els ferits. Demano també al bon Déu, que faci davallar als cors de creients i no creients un esperit de perdó i de persistència en la no-violència.



3. Admiro la valentia i la resistència pacífica d'aquells que varen defensar l'exercici legítim del dret a l'autodeterminació del nostre poble i condemno tots els actes violents que es van produir, especialment aquells comesos per "servidors públics".



4. Entenc i respecto a tots aquells que per conviccions personals, per desacord amb les condicions amb les quals es duia a terme el referèndum o per por, ahir no varen anar a votar.



5. Demano a tots els polítics que articulin una sortida pacífica i justa per a la nació catalana, respectant els drets legítims d'aquest poble, entre els quals sobresurt el dret a l'autodeterminació, sense ignorar tot el que ha passat i tenint en compte el resultat de les urnes.