Més de 200 solsonins es concentren davant l'Ajuntament per condemnar la violència

Més de dues-centes persones s´han concentrat aquest migdia davant l´Ajuntament solsoní per condemnar la violència exercida ahir per part de les forces de seguretat de l´Estat per impedir el referèndum i que va deixar 850 ferits. En representació del consistori i de la Taula per la Democràcia, el regidor Ramon Xandri i Pilar Ciuró, respectivament, han llegit manifestos de rebuig enèrgic contra la violació de drets civils i polítics de què ha estat víctima la societat catalana. Al mateix temps, Ciuró ha fet una crida als solsonins a adherir-se a "l´aturada de país" convocada per aquest dimarts 3.

Tal com diu el text que s´ha llegit de l´Associació Catalana de Municipis i l´Associació de Municipis per la Independència, la jornada d´ahir "passarà a la història a Catalunya per la vergonya d´un Estat espanyol repressor", que contrasta amb "l´actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d´uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l´estat de setge i por". També s´apel·la a les institucions europees i la comunitat internacional, "que no pot continuar mirant cap a un altre costat". "La democràcia sempre guanyarà la violència", culmina el manifest de les entitats representants del món local sobiranista.



Assemblea sobre l´aturada de demà



Com a resposta a la greu vulneració de drets i llibertats viscuda durant el dia d´ahir, la Taula per la Democràcia convoca "tota la societat, patronals, empresaris, sindicats, treballadors, autònoms, entitats, institucions i tots els ciutadans de Catalunya a una aturada de país". Per parlar d´aquesta aturada i de possibles accions per dur a terme a Solsona, Adrià Rodríguez, en representació d´Arran i el Casal Popular La Fura, ha convocat els assistents a una assemblea oberta. Es durà a terme avui a les sis de la tarda a l´exterior de la Sala Polivalent.

L´Ajuntament de Solsona anuncia que secunda l´aturada convocada per la Taula per la Democràcia, integrada per diversos sindicats i entitats, motiu pel qual tant el consistori com la resta d´instal·lacions municipals (pavellons esportius, Escola Municipal de Música, Casal de Cultura i Joventut i deixalleria, entre d´altres) tancaran al públic. Igualment, se suspèn el mercat setmanal del dimarts.