Solsona promou el cotxe elèctric en la Setmana de la Mobilitat Sostenible

Per primera vegada, Solsona porta a terme una acció per promoure el vehicle elèctric. En el marc de la commemoració a la comarca de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, aquests dies s'ofereixen cursos gratuïts de conducció eficient de vehicles elèctrics i dissabte es muntarà un circuit tancat a l'aparcament de les Moreres per a tothom que estigui interessat a provar-los.

Les activitats s'organitzen des de les àrees de Medi Ambient de l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal, amb la col·laboració de la Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC), la Cambra de Comerç de Lleida i l'Associació d'Empresaris per al Solsonès. Raül Viladrich, president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya i conductor d'un cotxe elèctric, ha explicat que els usuaris dels cursos «perden la por quan veuen com funciona aquest tipus d'automòbils. Es queden sorpresos amb el silenci de la conducció, i amb les prestacions. Comencen el curs veient els cotxes elèctrics com el futur, i l'acaben veient com el que són: el present».

Les sessions comencen amb una part teòrica, però són sobretot pràctiques, i es porten a terme amb un BMW i3 elèctric. Dissabte, a l'aparcament de les Moreres, també hi haurà els vehicles elèctrics de les marques Renault, Nissan, Peugeot i Kia per tal que tothom qui ho vulgui els pugui provar en un circuit obert.

En paraules del regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament solsoní, Antoni Carralero, es tracta d'un tastet «abans de la inauguració del punt de càrrega de vehicles elèctrics prevista per a aquest mes d'octubre». La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura acabarà diumenge 8 d'octubre amb una caminada i pedalada populars de Solsona, cada una amb un itinerari diferent. Les dues acabaran al castell de Lladurs.