L'Ajuntament de Solsona obrirà un bar en benefici social al pavelló

ARXIU PARTICULAR

Els usuaris del pavelló podran disposar de servei de bar ARXIU PARTICULAR

El pavelló municipal de Solsona tindrà servei de bar. No n'havia tingut des de la seva construcció. I el gestionarà l'entitat dedicada a l'atenció a persones amb discapacitat, Amisol. Les obres eren previstes en el pressupost del 2016 de l'Ajuntament. S'han de dur a terme entre els mesos d'octubre i novembre d'aquest mateix any. El pressupost de l'adequació de l'espai és de 15.000 euros, «però si ho podem fer per menys, millor», segons ha explicat el regidor d'Esports, Ramon Xandri.

El projecte, que està redactant l'arquitecte municipal, ha d'estar a punt la propera setmana i les obres haurien de començar immediatament després. El regidor també ha explicat que l'Ajuntament cedirà el bar a l'entitat social solsonina Amisol. El consistori també es vol reunir amb els diversos equips esportius que utilitzen el pavelló per rebre assessorament en relació amb les seves necessitats pel que fa als horaris d'obertura.

El president del Club de Bàsquet Solsona, Jordi Padró, ha destacat que els usuaris de l'equipament municipal reclamaven el servei de bar, que abans se suplia «amb màquines expenedores» o, en el cas de campionats amb gran afluència de gent, «organitzàvem nosaltres mateixos el servei». Al pavelló solsoní rep, a més a més, els jugadors dels equips de patinatge i futbol sala de la ciutat.

El regidor Ramon Xandri ha avançat que també s'intentarà «donar servei als usuaris de les pistes de tennis», situades davant del pavelló. El bar serà situat a «l'única zona disponible del pavelló», explica Padró, «sobre les escales que van a la graderia del pavelló nou», en paraules del president. Padró, però, lamenta la localització. «La situació del bar és poc avinent des del pavelló vell. Si es fes una vidriera, llavors es gaudirà d'un espai privilegiat».