Connectem crea un curs per ajudar a trobar feina potenciant el talent individual

El servei Connectem de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar) proposa un curs que té com a objectiu ajudar a trobar feina. Tot i que s'han dut a terme diverses formacions amb aquesta finalitat, el curs Anem per feina! aposta per potenciar el talent individual de manera grupal.

El curs comença a Solsona el 9 d'octubre i finalitza el 30 de novembre, i té l'acompanyament del coach Moisès Gonzàlez i de la psicòloga Montse Rodrigues, de l'empresa consultora Moiacció. La formació es repartirà en nou sessions, majoritàriament els dilluns, amb una primera fase d'aprenentatge i una segona, d'execució.