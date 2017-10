Presenten una cooperativa rural de productors de poma de muntanya

Amb l'objectiu de promoure la pagesia de muntanya en tots els seus vessants i evitar així el despoblament del territori, dissabte passat a la tarda es va presentar a la biblioteca de Sant Llorenç de Morunys la iniciativa Biolord Coop, una cooperativa rural sense ànim de lucre formada per productors de poma ecològica del Pirineu i Prepirineu i persones o entitats relacionades amb aquest cultiu.

El projecte agrupa tres cooperatives de la Catalunya Central; i a banda dels productors de poma Biolord, també en formen part L'Arada, que es dedica, entre altres, a la promoció de territoris rurals, i la cooperativa d'inserció sociolaboral Riuverd. Els estatuts de Biolord Coop preveuen tres tipologies diferents de socis, que poden ser persones físiques o bé jurídiques: persones sòcies agràries (pagesos), socis de serveis (que desenvolupen tot tipus d'activitats a l'entorn de les pomes ecològiques de muntanya sense ser-ne productors) i socis col·laboradors. La iniciativa neix amb vint-i-cinc socis. Tal com va explicar en la presentació Josep Pintó, soci fundador de Biolord Coop, «la nostra és una activitat empresarial els bene?cis de la qual retornen al territori», i va contraposar-la al turisme «que ha construït en les millors parcel·les de la vall de Lord, fet que ha provocat una disbauxa urbanística sense generar una economia estable».

A més a més, el soci fundador de Biolord va obrir la iniciativa «a totes les terres de muntanya de més de 700 metres d'altitud», una xifra que no és a l'atzar, ja que està demostrat que les característiques de la terra canvien en aquesta altitud. Pintó també va explicar l'objectiu d'obtenir «un impacte directe al territori, i és per això que volem controlar tot el procés productiu de la poma ecològica de muntanya». Actualment Biolord Coop té disset hectàrees de ter-reny repartides entre el Solsonès, Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell i Pallars Sobirà.

Les característiques d'aquests camps són «parcel·les petites de difícil mecanització», va dir Pintó. Els objectius principals de Biolord són la digni?cació de la pagesia, la consolidació de la marca Biolord com a marca territorial amb objectius socials i territorials, la creació d'un banc de terres pilot a la vall de Lord, la creació de llocs de treball per a col·lectius desafavorits i, ?nalment, fer pedagogia territorial. Per una altra banda, l'acte de presentació del projecte també va tenir la presència de Raimon Gassiot, soci de la cooperativa de serveis ?nancers Coop57. Gassiot va explicar que l'entitat «no és un banc, sinó que funcionem amb socis i actuem amb criteris de con?ança amb l'objectiu de donar solucions ?nanceres als nostres associats».

Dimecres que ve a les cinc de la tarda, a l'Escola Agrària de Solsona, Biolord ha programat una taula territorial per explorar sinergies amb els agents econòmics i socials del territori. L'endemà, dijous al matí, a Sant Llorenç de Morunys se celebrarà una taula rodona on s'exposaran diferents projectes de desenvolupament rural.