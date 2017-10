El programa d'ajuts Leader 2017 ha obert la seva tercera convocatòria

El Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central ha obert la convocatòria d'ajuts Leader 2017, destinats a la creació, millora i ampliació d'activitats econòmiques que estiguin dins dels àmbits de la transformació i comercialització de productes agroalimentaris, les activitats empresarials de producció de béns i serveis, així com les activitats turístiques. L'import total dels ajuts és de 776.485 ?, finançats el 57% per la Generalitat de Catalunya i el 43% pel fons europeu FEADER.

El programa Leader porta dues convocatòries aprovades, i els beneficiaris d'aquesta tercera edició, que poden presentar les sol·licituds fins al 30 de novembre, rebran les resolucions d'ajut de la direcció general de Desenvolupament Rural del departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat. Pel que fa als últims expedients aprovats corresponen a mesures de transformació de productes agroalimentaris, com ara la creació d'una formatgeria i una malteria, a més de diverses activitats no agroalimentàries, de les quals destaquen la creació i la millora d'hotels, restaurants i petites indústries.



Col·laboracions

El programa Leader a Catalunya ha estat el primer de l'estat espa-nyol que s'ha aplicat, i en les tres convocatòries presentades els darrers anys ha contribuït en el desenvolupament dels territoris rurals de Catalunya. A més, l'aposta es complementa amb els projectes de cooperació com ara Cowocat_rural, Odisseu, Star-Up, Gustum i Fer.cat.