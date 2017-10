La Fira del Bolet de Solsona es manté intacta tot i la poca quantitat de bolets

La desena edició de la Fira del Bolet de Solsona busca consolidar «els actes que han tingut èxit els darrers anys», en paraules de Pere Obiols, tècnic de fires del Consell Comarcal del Solsonès, l'ens organitzador. «Ens vam plantejar anul·lar-la o posposar-la, però finalment vam decidir mantenir-la intacta», continua Obiols.

El conseller comarcal de promoció econòmica i director de la Fira del Bolet, Josep Caelles, ha afirmat que el Consell Comarcal torna a apostar fort per aquesta fira «no solament per potenciar el sector gastronòmic al voltant del bolet» sinó també, i com a punt destacat, «afavorir una major conscienciació en el respecte als boscos i al medi ambient en conjunt». La sortida micològica de dissabte, per exemple, no serà per «anar a collir bolets, sinó per explicar-los», en paraules de Pere Obiols. El Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya de Solsona, una de les entitats col·laboradores, s'encarrega de l'organització de la sortida, que discorrerà pels senders de la finca de l'Hotel Monegal (Guixers).

Patricia Miralles, de l'Hotel Monegal, explica que no s'han fet gaire bolets aquest any, però «hi ha gent que ja ens coneix i ve a recollir quatre fredolics a la finca. Sobretot, vénen a passejar-se per les rutes, que estan senyalitzades».

Juan Martínez de Aragón, del Centre Tecnològic i col·laborador de la Fira del Bolet, ha explicat que, segons «models matemàtics de producció de bolets obtinguts, després de 20 anys de mostrejos micològics», la temporada boletaire té previst començar més tard, però amb una producció similar a la mitjana de les dues últimes dècades.

El Grup de Natura del Solsonès i el Gremi d'Hostaleria també formen part del grup d'entitats organitzadores de la fira boletaire que es celebrarà el 21 i 22 d'octubre.