El 6è Concurs de Fotografia del Solsonès se centra en els corriols de la comarca

L'àrea de Cultura del Consell Comarcal ha donat el tret de sortida al 6è Concurs de Fotografia El Solsonès, que enguany gira al voltant dels corriols, després que l'any passat se centrés en els campanars. Els treballs es podran presentar fins a final d'octubre.

Les fotografies que optin al certamen no poden haver estat premiades en cap altre concurs i han de tractar exclusivament dels cor-riols del Solsonès, per la qual cosa s'haurà de fer constar, de forma expressa, l'indret on han estat realitzades. El veredicte es donarà a conèixer el dia 2 de desembre del 2017 al Consell Comarcal, i qui vulgui veure els treballs guardonats podrà visitar l'exposició al mateix edifici de l'ens comarcal del 2 de desembre del 2017 fins al 7 de gener del 2018.

El jurat, format per fotògrafs professionals de la comarca, seleccionarà tres guanyadors, als quals es concedirà un premi de 150, 100 i 50 euros, respectivament, a més d'un diploma que els acrediti com a guanyadors del concurs. Els treballs premiats quedaran en propietat del Consell Comarcal del Solsonès.