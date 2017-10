L'Ajuntament de Solsona obre un canal a Telegram com a via informativa

L'Ajuntament de Solsona ha estrenat un nou canal de comunicació directa amb la ciutadania a través de l'aplicació de missatgeria instantània per a mòbils Telegram. Es pot trobar amb el nom d' @ajsolsona o a l'adreça web telegram.me/ajuntamentsolsona. L'objectiu principal de l'ús d'aquesta plataforma gratuïta és difondre convocatòries o actes d'agenda directament organitzats per l'Ajuntament.

La regidoria de Comunicació ha valorat la proposta plantejada per un ciutadà i ha considerat oportú pujar al tren d'aquesta tecnologia, aprofitant la creixent popularització de Telegram i el fet que permeti enviar missatges a un nombre il·limitat de subscriptors.

La voluntat del consistori és complementar, així, la difusió que s'està fent a través de SMS i de newsletters per correu electrònic i, alhora, aprofitar-ne la instantaneïtat per comunicar altres convocatòries d'interès general, com per exemple els plens municipals.

Actualment 271 ciutadans reben newsletters d'agenda de l'Ajuntament i 144, missatges de text al mòbil. Segons l'ens municipal, Telegram és més senzill. El maig de l'any passat, la Generalitat de Catalunya va ser la primera institució política a escala europea que disposava d'aquesta eina.