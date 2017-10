El Consell Comarcal ha presentat la nova edició de la Guia per a la Gent Gran

La nova edició de la Guia de la Gent Gran del Solsonès ja està disponible, segons ha informat el Consell Comarcal del Solsonès. La publicació recull l'oferta de serveis, activitats, telèfons d'interès i equipaments per a la gent gran de la comarca.

Sílvia Solé, consellera comarcal d'Acció Social, Igualtat i Joventut, ha destacat la feina feta des del Consell Comarcal del Solsonès per «dotar la gent gran de la comarca d'una eina didàctica i entenedora on es detalla tots els recursos que aquest sector de la població té al seu abast», des de telèfons d'interès fins a serveis per poder viure a casa, la llei de la dependència, serveis residencials, lleure i participació, i altres beneficis.