L'Ajuntament solsoní vol congelar la majoria d'ordenances fiscals per al 2018

L'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals de Solsona per a l'any que ve, amb la congelació de la majoria de tributs, és un dels principals punts de l'ordre del dia del ple municipal que se celebrarà avui, divendres, a les 9 del vespre.

Segons ha avançat el regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, «pràcticament totes les ordenances fiscals es mantenen». Entre les modificacions més destacables, hi ha un increment del 3,9% en l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica. Amb tot, augmenta la bonificació per carburant, que passa del 50 al 90 % els dos primers anys de la quota de l'impost per als vehicles menys contaminants, i es manté en el 50 % el tercer i el quart.

També són novetats l'establiment d'una fiança de 150 euros que s'estableix per a actes a la via pública per garantir que es deixi neta, l'exempció de la taxa per a l'expedició de documents administratius per a joves en edat escolar i persones a l'atur, la creació d'una taxa de 20 euros per al canvi de nom del comptador de l'aigua, l'entrada reduïda a les piscines municipals d'1,5 euros a partir de les 6 de la tarda, el lloguer d'un equip petit de megafonia per a entitats esportives i culturals i la bonificació del 50% de la taxa de la Sala Polivalent a les empreses de la ciutat, entre d'altres. Encara en matèria fiscal, la corporació municipal deliberarà sobre una moció del grup d'Alternativa per Solsona-CUP per deixar d'aplicar l'exempció de l'impost de béns immobles als edificis que són propietat de l'Església i dels quals es treu un rendiment econòmic.

Com a punts de l'ordre del dia, també hi ha la proposta d'obrir un procés participatiu per denominar plaça 1 d'octubre la plaça de davant de la Sala Polivalent, i una moció conjunta de condemna a la brutalitat policial de l'estat.